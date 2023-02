Producătorul filmelor horror „M3GAN” și „Get Out” începe să facă jocuri video: ce va lansa Blumhouse Games

Producătorul de filme de groază Blumhouse intră în industria jocurilor video. Compania din spatele peliculelor horror precum M3GAN, Get Out, The Purge și Insidious deschide o divizie de producție și publicare care va lucra la jocuri horror originale pentru computer, console și mobil.

„Suntem în domeniul poveștilor înfricoșătoare. Facem filme, facem TV și există acest segment masiv și în creștere în mass-media și divertisment numit gaming”, a declarat președintele Blumhouse, Abhijay Prakash, pentru Bloomberg. „Spațiul este de sute de miliarde de dolari. Suntem într-o poziție excelentă pentru a încerca să-l accesăm”, a adăugat acesta, conform Engadget.com.

De la filme de groază, la jocuri horror

Blumhouse, fondată de producătorul Jason Blum, a jucat un rol esențial în transformarea horror-ului într-unul dintre cele mai profitabile și de succes genuri de film din ultimii ani – probabil singurul care a rămas în plină sănătate financiară și creativă în perioada de dominație a filmelor cu supereroi și Universul cinematografic Marvel. Seria sa uimitoare de blockbustere a început cu Paranormal Activity în 2007 și include seria Insidious, seria Purge, repornirea seriei Halloween a lui David Gordon Green, The Black Phone, M3GAN de anul acesta și o viitoare relansare a The Exorcist from Green.

La fel ca și segmentul de film al companiei de producție, Blumhouse Games va menține bugetele modeste. Planifică să lanseze jocuri care costă sub zece milioane de dolari. În loc să-și adapteze propriile filme (ceva ce a încercat în trecut) în jocuri, compania va căuta proiecte care sunt în dezvoltare și va oferi studiourilor sprijin financiar, perspectivă creativă și numele Blumhouse, pentru a-și produce titlurile.

Veteranul producător de jocuri Zach Wood – care a fost implicat recent în Prey: Mooncrash și Redfall – va conduce partea creativă a Blumhouse Games. Don Sechler, un fost director PlayStation care a lucrat îndeaproape cu studiourile independente, va supraveghea aspectele operaționale și financiare.

Nu este prima dată când un studio de film deschide o divizie de jocuri. Disney avea unul, la fel ca și Lucasfilm (care acum își licențiază proprietățile dezvoltatorilor externi). Totuși, Annapurna Interactive a stabilit șablonul pentru Blumhouse Games. Divizia de jocuri a Annapurna Pictures are un palmares excelent ca editor indie, lansând articole precum What Remains of Edith Finch, Florence, Donut County, Outer Wilds, If Found…, Neon White, Stray și Sayonara Wild Hearts, în ultimii șase ani.