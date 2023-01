La McDonald’s te servesc roboții: unde cumperi un Happy Meal ca în filmele SF

Un McDonald’s care nu are personal uman ar putea fi un concept de science-fiction, dar este testat în SUA. Lanțul de fast-food și-a deschis prima locație automată în Texas, condusă în mare parte de personal non-uman.

Până acum, este singura ramură în care te poți aștepta să ți se servească un Big Mac de un robot, în loc de o ființă umană.

Conceptul de testare „nu este complet automatizat”, potrivit unui purtător de cuvânt care a vorbit cu The Guardian. Aceasta înseamnă că restaurantul are în continuare un personal complet similar unui magazin tradițional, dar este probabil un pas către automatizarea completă. Scopul testului este de a îmbunătăți viteza și acuratețea comenzilor.

Restaurantul semi-automat este mai mic decât un McDonald’s obișnuit și are scopul de a servi clienții din mers. Echipată cu „tehnologie îmbunătățită”, echipa restaurantului poate începe să pregătească comenzile clienților atunci când se află în apropierea restaurantului.

Când sunt gata, clienții își pot ridica comenzile de pe o „bandă de comandă” sau chiar pot comanda de la chioșcul cu ecran tactil din interiorul magazinului.

Deși pare o idee grozavă, activiștii sunt îngrijorați de efectul pe care o astfel de dezvoltare l-ar avea asupra locurilor de muncă ale oamenilor actuali.

You asked for $25 minimum wage You get: First fully automated McDonalds in Texas pic.twitter.com/hd5AsBTOwX — ELIJAH (@ElijahSchaffer) December 22, 2022

În Texas, salariul minim este de 7,25 USD pe oră și nu a crescut în aproape un deceniu. Majoritatea angajaților McDonald’s câștigă mai puțin de 15 USD pe oră în aproape fiecare stat din SUA.

În Marea Britanie, compania spune că își plătește angajații plătiți pe oră, peste salariul minim național.

Potrivit Indeed, un manager de tură mediu câștigă puțin sub 17.000 de lire sterline pe an, în timp ce un asistent manager ia puțin sub 25.000 de lire sterline.

Un angajat normal se poate aștepta la 8,27 lire sterline pe oră, iar un membru al echipei de noapte va lua 10,15 lire sterline pe oră.

În 2019, personalul McDonald’s a făcut un „McStrike” pentru a protesta împotriva salariilor mici.

Compania americană de fast-food are 150.000 de angajați în Marea Britanie. Dacă testul de automatizare al companiei merge cu succes, ar putea pune aceste locuri de muncă în pericol.