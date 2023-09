Jocul tău preferat cu pisici devine film: Cyberpunk Stray va fi adaptat ca o animație

Jocul de aventură Cyberpunk Stray va fi adaptat ca un film animat. Editorul Annapurna face filmul.

Jocul de aventură Stray, aclamat de critici, bazat pe pisici, primește un film animat real. În plus, editorul original al titlului, Annapurna, face filmul, după ce a obținut un succes surpriză pe Netflix cu primul său lungmetraj animat Nimona. Echipa de creație este încă secret, dar șeful Annapurna Animation, Robert Baird, a declarat pentru Entertainment Weekly că filmul este în dezvoltare activă și că va fi „cel mai mare film hopepunk care a fost făcut vreodată”.

Baird definește „hopepunk” ca un concept narativ care consideră optimismul ca o formă de rezistență împotriva tiraniei. Așa că Annapurna este pe drumul cel bun.

Cyberpunk Stray devine film de animație

Jocul original a fost lansat anul trecut și a pus jucătorii în controlul unei pisici curioase într-un peisaj cyberpunk. Există o mulțime de platforme, traversări bazate pe stealth și, desigur, miorlăieli. Titlul a fost lăudat pentru că le oferă jucătorilor o perspectivă la nivel de pisică asupra lumii și a fost un succes uriaș pe aproape fiecare platformă.

Cât despre Annapurna, filmul Stray este doar un singur pas în planurile sale de dominare a Hollywood-ului. Segmentul de animație al companiei a mai anunțat câteva filme și are în plan multe altele. Chris Wedge, creatorul Ice Age, regizează un film numit FOO, prescurtare de la Fish Out of Water, iar co-regizorul Nimona, Nick Bruno, s-a angajat pentru a conduce un proiect fără nume care a fost descris doar ca „concept mare” și „Spielbergian”.

De asemenea, compania a spus că alte jocuri sub umbrela sa ar putea primi o finalizare, afirmând că Stray a fost ales ca primă adaptare, deoarece este „foarte popular”. Alte titluri din lista editorului includ thrillerul Twelve Minutes, cu Daisy Ridley și James McAvoy în rolurile principale, jocul științifico-fantastic Starfield-before-Starfield Outer Wilds, misterul narativ Kentucky Route Zero și multe altele. Fiecare dintre acestea ar face un film bun.