Frumoasă, grațioasă și talentată, dar nefericită în dragoste: Adela Mărculescu a fost iubită de public, dar n-a avut prea mult noroc în căsnicii

Adela Mărculescu este una dintre cele mai cunoscute actriță de pe scenele din Capitală, iar mulți cinefili îndrăgostiți de filmele românești și-o pot aminti prin prisma rolurilor pe care le-a avut în pelicule ca „Declaraţie de dragoste” sau „Alo, aterizează străbunica”.

Artista s-a născut în data de 21 decembrie 1938, la Aiud, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București în anul 1959, la clasa profesorului Alexandru Finți.

În anul 1964 se angaja deja la Teatrul Național din București.

Adela Mărculescu a știu încă de mică ceea ce își dorește să devină în viață

Adela Mărculescu a debutat în anul 1965 în filmul co-producție româno-franceză „Serbările galante”, de René Clair, unde a jucat alături de Jean-Pierre Cassel și Forry Eterle.

Ulterior, a jucat în alte 25 de filme, având colaborări cu Mircea Veroiu („Hyperion”, 1965), Nicolae Corjos („Alo, aterizează străbunica”, 1981), Dinu Cocea („Iancu Jianu, haiducul”, 1980), Gheorghe Turcu („Cine iubește și lasă”, 1982) sau Ion Popescu Gopo („Galax”, 1983).

Despre începuturile sale, Adela Mărculescu avea să vorbească într-un interviu pe care îl acorda revistei Formula As: „Era pe la cinci ani. Și mi-am început carieră nu că actrița, ci ca… balerină! Ce-i drept, am fost foarte încurajată, în acest debut, de părinții mei, niște ființe excepționale!”.

„Visam să ajung o mare tragediană. Eram convinsă că doar asta mi se potrivea. Priveam cu neîncredere la toţi cei care-mi spuneau, cum a făcut-o şi Liviu Ciulei, că aş fi extraordinară într-un teatru bulervardier, într-o comedie… E greu să faci comedie. Nu numai că trebuie s-o simţi, s-o guşti şi s-o trăieşti tu, dar s-o transmiţi dincolo de rampă, în întunericul sălii unde te ascultă sute de fiinţe neîndurătoare cu falsul. E mai greu. Vorbesc de comedia de bună calitate.

În special când viaţa îţi oferă cu predilecţie sarcasm, în cel mai bun caz tragi-comedie de un gust îndoielnic şi multă, foarte multă indiferenţă. Şi indiferenţa este duşmanul numărul unu al unui artist. Mai ales în comedie. Nu cred că cel care e mai trist e şi cel mai bun comic. Nu. Cel mai puţin indiferent. Greu să-ţi fie suflet plin atunci, şi din prea plinul tău să reverşi asupra celui ce ţi stă dinainte”, a mai spus, de asemenea, Adela Mărculescu, pentru publicația menționată anterior.

A avut noroc în carieră „cu carul”, dar nu și în ceea ce privește viața personală

Adela Mărculescu a fost frumoasă, grațioasă și avea ceea ce se putea cateloga drept „aer nobil”. Cu toate astea, în ceea ce privește viața ei amoroasă, norocul nu a fost de partea ei multă vreme.

A fost căsătorită de două ori, prima dată cu regizorul Miron Niculescu, imediat după ce s-a angajat la Teatrul Național. Întrebată de ce s-a despărțit de acesta, actrița a preferat discreția, zicând că unele lucruri se întâmplă, pur și simplu, în viață.

Mai apoi, avea să se căsătorească cu actorul Emerich Schaeffer, cunoscut pentru „Pădurea spânzuraților” (1964), „Castelul condamnaților” (1970), „Mihai Viteazul” (1971), „Un comisar acuză” (1974), sau chiar „Osânda”(1976), dar nici această căsnicie nu a durat, cu toate că artistei i-ar fi plăcut să poată rămâne împreună până la capăt cu iubitul actor.

„A fost o iubire profundă, cu multă, multă prietenie la mijloc, făcută parcă să reziste. Erau vremurile prea tulburi şi greu de suportat pentru un neamţ născut şi crescut în România, cu fraţi dincolo. Nebunia şi vraja Occidentului l-au cuprins. A plecat. Eu n-aş fi făcut-o pentru nimic în lume.

Ce s-a întâmplat acolo nu ştiu. Atâta pot să spun: bolnav fiind, a venit înapoi în ţară. Ne-am văzut, ne-am vorbit, ne-am bucurat şi întristat totodată. Era regretul unei vieţi risipite”, a povestit actriţa, despre adevărata sa dragoste.