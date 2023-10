Fotbalistul în fața căruia s-a înclinat Cristiano Ronaldo, poveste cutremurătoare. „L-am văzut, pe teren, din celula de la închisoare”. Putea fi un jucător de legendă, dar și-a făcut praf cariera

„Dacă aveți impresia că eu sunt bun, așteptați să-l vedeți pe Fabio Paim”, spunea, în anul 2003, Cristiano Ronaldo, în momentul în care s-a transferat de la Sporting Lisabona la Manchester United. Doar că cel pe care starul lusitan l-a lăudat atât de mult a avut alt drum în viață. A jucat la 19 echipe și a fost chiar în închisoare după ce a fost acuzat de trafic de droguri. De la fereastra celulei a văzut chiar antrenamentele naționalei lusitane, al cărui „diamant” ar fi trebuit să fie, care se pregătea pentru Campionatul European din anul 2020.

A văzut antrenamentul naționalei Portugaliei dintr-o celulă de închisoare. Ce durere mai mare poate să fie pentru un fotbalist despre care se spunea că va fi următorul star al reprezentativei lusitane. Așa a vrut destinul, ca el să fie în detenție în închisoarea Caxias, amenajată într-un fort construit acum 150 de ani, chiar în momentul în care reprezentiva portugheză s-a antrenat pe Cidade do Futebol. Terenul se află chiar peste drum de închisoarea unde a stat mai bine de un an, după ce a fost acuzat de trafic de droguri.

Până la urmă, Fabio Paim a scăpat de o condamnare mai mare, dar viața lui are acum acest stigmat. Și când te gândești că a fost lăudat chiar de Cristiano Ronaldo. Iar fanii știu că jucătorul care a câștigat de cinci ori „Balonul de Aur” nu laudă pe nimeni!

„Dacă aveți impresia că eu sunt bun, așteptați să-l vedeți pe Fabio Paim”, spunea, în anul 2003, Cristiano Ronaldo. Tocmai plecase de la Sporting Lisabona la Mancehster United, dar s-a gândit la fostul lui coleg din copilărie, cu care bătea mingea cât era ziua de lungă. Când a ajuns la academia de la Sporting, la opt ani, antrenorii au fost încântați de talentul lui sclipitor și spuneau că îl va depăși pe Ronaldo, care este cu trei ani mai mare.

Vorbele lui ascund tristețe, auto-ironie, dar poate și o urmă de invidie. Talent a avut, adevărat, dar în timp ce Ronaldo a ajuns un fotbalist uriaș, Fabio Paim nici nu a apucat să joace un meci în echipa de seniori a lui Sporting Lisabona. Și când te gândești că i se spunea „Diamantul”. Aurelio Pereira, omul care i-a descoperit pe Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho și Quaresma, a fost atât de impresionat de calitățile lui încât mărturisea că era mai talentat decât ceilalți trei. Și poate chiar așa a fost!

Nu a jucat niciun meci la prima echipă a lui Sporting, dar a avut totuși șansa lui pentru că în anul 2008 a ajuns la Chelsea. Deco și Ricardo Carvalho erau senatori de drept în echipa de seniori, iar el juca la „rezerve” și era tot mai trist, deși îi intrau în cont câte 50.000 de lire sterline în fiecare luni, plus bonusul de la Sporting. Atunci s-a lăsat pradă banilor și a început să-și cheltuie salariul pe mașini, femei, alcool și petreceri. La fotbal nu se mai gândea. Chiar el a spus că s-a retras „mental” la 22 de ani. Acum regretă enorm.

A jucat la 19 echipe, în China, Angola, Lituania, Qatar, Malta și Brazilia, dar doar pentru a putea să-și susțină stilul de viață extravagant. În anul 2019 a fost arestat, după ce asupra lui s-au găsit cinci grame de cocaină. Un an a stat în fostul fort, cunoscut pentru faptul că are celule întunecoase, umede și reci. De acolo a văzut antrenamentele naționalei Portugaliei și își spunea în fiecare zi: „Ah, Cristiano e acolo. Ar trebui să fiu și eu acolo”.

FABIO PAIM was supposed to become the best footballer in the world.

He is the only player Cristiano Ronaldo has publicly stated is better than him.

And he earned an incredible £327,000 aged just 13 as fans and players travelled across Portugal to watch him. pic.twitter.com/ns8boc37CN

— Bliss ❤️ (@arinzechukwuab1) October 18, 2023