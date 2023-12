Filme de Crăciun pe Disney+: La ce să te uiți pe platforma de streaming, împreună cu toată familia

Fie că suntem în căldura casei noastre sau pe drumurile către vizitele de Crăciun, filmele de Crăciun devin o parte esențială a sărbătorilor noastre anuale. Aceste producții cinematografice speciale nu doar că ne aduc zâmbetele și sentimentul de bucurie, dar ne oferă și lecții de viață și o călătorie emoțională captivantă prin universul sărbătorilor de iarnă.

Filme de Crăciun pe Disney+

În plus, filmele de Crăciun se remarcă prin temele lor universale. De la povestea clasică a „Grinch” la întâmplările de Crăciun în care se regăsesc personaje obișnuite, aceste filme abordează subiecte precum iubirea, generozitatea, reconcilierea și importanța familiei. Ele ne amintesc că spiritul Crăciunului este despre a dărui, a iubi și a aprecia momentele petrecute alături de cei dragi.

Iată, așadar, cinci filme de Crăciun pe care le poți vedea pe Disney+ chiar acum, împreună cu toată familia.

O comedie originală cu tematică de sărbători „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”). Redacția Playtech a discutat cu producătorul Will Packer, pentru a afla mai multe detalii despre cum au realizat pelicula ce te duce direct în spiritul sărbătorilor de iarnă. Poți citi interviul chiar aici, ca să-ți faci o idee despre ce e vorba.

Filmul „Christmas…Again?!” se concentrează pe Rowena „Ro” (Scarlett Estevez), în vârstă de unsprezece ani. Crăciunul devine o epavă, așa că își pune o dorință care are ca rezultat Crăciunul care se repetă.

Vezi și: Cea mai bună și necunoscută comedie horror de Crăciun: de ce ar trebui să vezi Better Watch Out

„Noelle” este un film de Crăciun de comedie și fantezie lansat în 2019. Regizat de Marc Lawrence, filmul prezintă povestea unei familii de Moși Crăciun și a unei moștenitoare neobișnuite a tradiției. Nick Kringle (Bill Hader) se pregătește să preia oficial funcția de Moș Crăciun, dar fiica sa, Noelle (Anna Kendrick), descoperă că are o abilitate neobișnuită pentru a simți bucuria Crăciunului și pentru a-i ajuta pe oameni să-și găsească cadourile perfecte.

La ce să te uiți împreună cu familia

„The Santa Clause 2” este o comedie de Crăciun lansată în anul 2002 și este continuarea filmului „The Santa Clause” din 1994. Regizat de Michael Lembeck, filmul aduce înapoi personajul principal, Scott Calvin, interpretat de Tim Allen. În „The Santa Clause 2”, Moș Crăciun (Scott Calvin) se confruntă cu o nouă provocare. Descoperă că fiul său, Charlie, se află pe lista „frumoaselor” (The Naughty List) a lui Moș Crăciun. Astfel, pentru a rezolva această situație și a păstra spiritul Crăciunului viu, Moș Crăciun este obligat să găsească o parteneră și să se căsătorească înainte de Crăciunul viitor.

Și, desigur, un clasic, „Home Alone” este o comedie de Crăciun regizată de Chris Columbus și lansată în 1990. Filmul este un clasic al sărbătorilor și a devenit un succes de box-office.

Vezi și: 7 filme clasice de Crăciun pe care să le urmărești pe Disney+

Filmele de Crăciun sunt mai mult decât simple opere cinematografice; ele devin o tradiție așteptată cu nerăbdare în fiecare an. Aceste producții nu numai că ne aduc atmosfera caldă a sărbătorilor în casele noastre, ci și ne oferă lecții de viață valoroase și momente de bucurie împărtășite cu cei dragi. Astfel, fie că suntem înconjurati de familie sau ne bucurăm de timpul nostru personal, filmele de Crăciun rămân o fereastră deschisă către magia sărbătorilor și spre bucuria întâlnirii cu spiritul generos al Crăciunului.