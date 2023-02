ChatGPT ar putea scoate scriitorii clasici la pensie: ce poți cumpăra acum de pe Kindle Store

ChatGPT este listat ca fiind autor sau coautor a cel puțin 200 de cărți pe Kindle Store al Amazon, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, numărul real de cărți scrise cu ajutorul acestui bot este probabil mult mai mare, deoarece politicile Amazon nu impun în mod explicit autorilor să dezvăluie utilizarea AI.

Este cel mai recent exemplu de scriere generată de AI care inundă piața și joacă un rol în crearea de conținut destul de dubios, din punct de vedere etic, de la lansarea din noiembrie a instrumentului gratuit de la OpenAI.

Copiii zilelor noastre, „crescuți” cu poveștile scrise de AI

„Am putut vedea oameni făcând o întreagă carieră din asta”, a spus Brett Schickler, un vânzător din New York, care a publicat o carte pentru copii pe Kindle Store.

Povestea publicată de Schickler, The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing, este o poveste pentru copii de 30 de pagini, scrisă și ilustrată de AI, care se vinde cu 2,99 dolari în varianta digitală și 9,99 de dolari în varianta tipărită.

Deși Schickler susține că a câștigat mai puțin de 100 de dolari de la lansarea din ianuarie, a petrecut doar câteva ore creând-o printr-un schimb de mesaje cu ChatGPT, precum „scrie o poveste despre un tată care își învață fiul despre alfabetizarea financiară”.

Alte exemple de conținut creat de AI dinsponibile pe Kindle Store includ povestea pentru copii numită The Power of Homework, o colecție de poezii numită Echoes of the Universe și o epopee SF despre un bordel interstelar, Galactic Pimp: Vol. 1.

Între timp, publicația de science-fiction Clarkesworld Magazine a oprit temporar trimiterea de povestiri după ce a primit un val de materiale suspectate că folosesc pe ascuns AI, după cum a raportat PCMag.

Deși editorul Neil Clarke nu a specificat cum le-a identificat, el a recunoscut poveștile ca fiind asistate de un bot de inteligență artificială din cauza „unor modele foarte evidente”.