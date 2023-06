Actrița română care a jucat alături de Julianne Moore: ce rol a interpretat Oana Pellea în acest film străin

Children of Men este un film thriller de acțiune distopic din 2006, co-scris și regizat de Alfonso Cuarón. În acest film străin joacă și actrița română Oana Pellea.

Scenariul, bazat pe romanul lui P. D. James din 1992, Children of Men a fost creditat la cinci scriitori, Clive Owen contribuind necreditat. Filmul este plasat în 2027, când două decenii de infertilitate umană au lăsat societatea în pragul colapsului. Solicitanții de azil caută adăpost în Regatul Unit, unde sunt supuși detenției și respingerii de către guvern. Owen joacă rolul funcționarului public Theo Faron, care încearcă să-l ajute pe refugiatul Kee (Clare-Hope Ashitey) să scape din haos. Children of Men îi mai are în distribuție pe Julianne Moore, Chiwetel Ejiofor, Pam Ferris, Charlie Hunnam și Michael Caine.

Filmul a fost lansat de Universal Pictures pe 22 septembrie 2006, în Marea Britanie, și pe 25 decembrie, în SUA. Criticii au remarcat relația dintre deschiderea de Crăciun din SUA și temele filmului de speranță, mântuire și credință. În ciuda lansării limitate și a lipsei oricărei strategii de marketing clare în timpul sezonului de premiere de către distribuitorul filmului, Children of Men a primit aprecieri de la critici și a fost recunoscut pentru realizările sale în scenariu, cinematografie, direcție artistică și inovație.

A fost nominalizat la trei premii Oscar: cel mai bun scenariu adaptat, cel mai bun film și cel mai bun montaj de film. De asemenea, a fost nominalizat la trei premii BAFTA, câștigând cel mai bună film și cel mai bun design de producție, și la trei premii Saturn, câștigând cel mai bun film științifico-fantastic. În 2016, a fost votat pe locul 13 dintre cele 100 de filme considerate cele mai bune ale secolului 21 de către 117 critici de film din întreaga lume.

Oana Pellea, fiica legendarului Amza Pellea, are o mulțime de premii naționale dar și internaționale. Oana Pellea apare pe genericul filmului Children of Men, un SF regizat de Alfonso Cuaron. Actrița română a jucat alături de Julianne Moore și Clive Owen.