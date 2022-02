Veste proastă pentru îndrăgostiți: criză de ciocolată, în prag de Valentine’s Day

Anul acesta, se epuizează bomboanele de Valentine’s Day, din cauza lipsei de forță de muncă și capacității fabricilor. Vestea bună e că se întâmplă în America.

Multe rafturi de băcănie unde ar trebui să stea ciocolata în formă de inimă sunt deja goale, iar compania de dulciuri Hershey a spus că probabil vor rămâne așa și înainte de sărbătoarea îndrăgostiților, potrivit The Wall Street Journal.

„Există un efort foarte mare de acum până la Ziua Îndrăgostiților pentru a obține absolut tot ce avem în mâinile retailerilor”, a declarat directorul financiar Hershey, Steve Voskuil.

Valentine’s Day, fără ciocolată

Hershey a spus că a adăugat linii de producție recent și a angajat mai mulți muncitori, dar nu a fost suficient pentru a ține pasul cu apetitul Americii pentru ciocolata Reese, bomboanele Jolly Ranchers și alte delicii. Voskuil a spus că Hershey a trimis agenți de vânzări la magazine pentru a ajuta la reaprovizionarea rafturilor, iar problemele de inventar variază în funcție de comerciant.

Directorul executiv al Hershey, Michele Buck, a spus că întreaga industrie se confruntă cu provocări în materie de aprovizionare, iar provocările companiei vor persista, în ciuda faptului că aceasta va adăuga la capacitatea de producție și va angaja mai mulți lucrători.

De asemenea, consumatorii au cumpărat mai multe dulciuri, au spus directori din industria supermarketurilor, crescând presiunea asupra proviziilor de bomboane. Mulți comercianți cu amănuntul oferă mai puține varietăți de bomboane decât înainte. Unii au primit comenzi incomplete pentru Ziua Îndrăgostiților, în ciuda faptului că le-au rezervat cu mai mult timp în urmă.

Potrivit unui studiu al Federației Naționale de Retail din Statele Unite, cheltuielile de Sfântul Valentin (Ziua Îndrăgostiților) ar trebui să ajungă la 23,9 miliarde de dolari în acest an, în creștere de la 21,8 miliarde de dolari în 2021 și al doilea cel mai mare an înregistrat vreodată. Cel mai bun an a fost 2020, chiar înainte de începerea pandemiei, arată o analiză eToro.

În Statele Unite, 53% dintre consumatori intenționează să sărbătorească Sfântul Valentin în 2022, o creștere marginală față de cele 52% din 2021. Dar 76% dintre cei care vor sărbători spun că celebrarea acestei zile este importantă având în vedere starea actuală a pandemiei.