Un important oraș din Donețk a fost capturat de ruși. „Putin continuă să își croiască drum prin Donbas”

Trupele lui Vladimir Putin a reușit să preia controlul orașului Lyman din Regiunea Donețk. Chiar și consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, a confirmat informația care a fost transmisă de separatiștii din așa-numita Republică Populară Donețk, conform BBC.

„Potrivit mai multor informații care n-au fost însă verificate, am pierdut orașul Lyman”, a spus Arestovici într-un mesaj video, precizând că „atacul rus a fost bine organizat”.

Consilierul lui Zelenski a venit cu precizările în contextul în care oficialul al regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a spus că „Lyman era în mare parte sub controlul forțelor ruse” dar că armata ucraineană a ocupat noi poziții fortificate în zonă. Oficialii britanici spun că trupele lui Putin fac progrese lente, însă importante, în campania declanșată pentru ocuparea completă a regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Boris Johnson a declarat că sunt necesare mai multe arme de atac în Ucraina, inclusiv sisteme lansatoare de rachete multiple cu rază lungă.

Pe de altă parte, un soldat rus a mărturisit cum s-a trezit în plin război cu ucrainenii. Anton s-a găsit dintr-o dată înconjurat de forțele ucrainene în timp ce gloanțele zburau peste tot în jurul său, unul dintre ele lovindu-l în mână.

„Era prima noastră confruntare cu inamicul; noi nici nu trăsesem încă vreun glonț. Ne-au prins în ambuscadă și nu am putut să luptăm. A trebuit să ne predăm. Mulți dintre tineri nici nu puteau să își imagineze că am putea pleca la război. Ne-au spus despre asta în ultimul moment, în noaptea dinaintea invaziei. Până la urmă, este chiar nedrept felul în care autoritățile ruse m-au tratat. Am fost trimis în Ucraina complet nepregătit”, a spus Anton, un soldat rus de 21 de ani, într-un interviu pentru The Guardian.