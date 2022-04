Șefa Comisiei Europene se întâlnește cu Volodimir Zelenski la Kiev

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla în această săptămână în Ucraina, în centrul războiului, unde se va întâlni cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski. Von der Leyen va fi însoțită de Josep Borrell, șeful diplomației europene. Cei doi vor ajunge în Kiev înaintea unui eveniment din Varșovia, Polonia, programat sâmbătă. Mai multe detalii, în continuare.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători săptămâna aceasta la Kiev, pentru a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis purtătorul de cuvânt al acesteia.

Ursula von der Leyen va fi însoțită de Josep Borrell, șeful diplomației europene, împreună cu care va face în următoarele zile o vizită la Kiev, înaintea unei reuniuni speciale la Varşovia, organizată sâmbătă sub deviza StandUpForUkraine, potrivit Comisiei Europene.

Președinta Comisiei Europene a vorbit cu anterior cu președintele Volodimir Zelenski despre „crimele îngrozitoare“ descoperite în Bucha, dar și în alte zone în care s-au aflat trupele lui Vladimir Putin.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022