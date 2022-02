Secrete din culisele „Nea Marin Miliardar”, dezvăluite: ce a spus Irina Margareta Nistor despre Amza Pellea

„Nea Marin Miliardar” este, fără dar și poate, unul dintre cele mai cunoscute filme românești din toate timpurile, la fel cum Irina Margareta Nistor este, la rândul ei, asociată cu filmele de altădată, ea aisgurând vocea multor traduceri ale vremurilor de demult.

„Nea Marin Miliardar” era „lansat la apă” în data de 5 februarie 1979, în regia lui Sergiu Nicolaescu (evident) și realizat după un scenariu pus la cale de Vintilă Corbul, Eugen Burada și Amza Pellea, actorul care avea, de altfel, să joace și rolul principal în film.

Pelicula devenea atât de iubită încât 14,6 milioane de români alegeau să meargă la cinema și să platească bilet ca să-l vadă pe Amza Pellea dându-i viață simpaticului Nea Marin.

Din distribuția acestui film au mai făcut parte, de asemenea, și alți actori consacrați ai momentului ca Stela Popescu, Draga Olteanu Matei, Vasilica Tastaman, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Ștefan Bănică, Ștefan Mihăilescu Brăila, Sebastian Papaiani, Mircea Albulescu, dar și alții.

Irina Margareta Nistor vorbește despre rolul lui Amza Pellea, în producția acestui film românesc de succes

Potrivit declarațiilor Irinei Margareta Nistor, Amza Pellea și-ar fi dorit foarte mult să iasă din sfera filmelor de propagandă, specifice acelei perioade de grea încercare politică. „El își dorea să facă și altceva decât filme istorice sau de propagandă. Și așa s-a născut această peliculă, care a venit și pe fundalul faptului că actorii din distribuție erau foarte cunoscuți și din scheciurile de televiziune sau din seria filmelor cu Brigada Diverse care făceau și acelea furori la public”, a declarat, în exclusivitate pentru impact.ro, Irina Margareta Nistor.

Ba mai mult, sugerează aceasta, accentul ar fi fost pus pe „americănisme”, întocmai pentru a îndepărta pelicula de izul comunist de atunci. „Să ne amintim că Puiu Călinescu, care joacă rolul detectivului îl imita cu succes pe celebrul Colombo. Iar unul dintre personajele jucate de Amza Pellea în film e rolul unui magnat american, care pentru românul de rând era întruchipat de celebrul JR din tot atât de celebrul serial Dallas. În plus, Stela Popescu a întrupat foarte bine modelul vampei hollywoodiene”, a completat Irina Margareta Nistor, pentru publicația menționată anterior, spunând, de asemenea, că „După mine, diferența au făcut-o în primul rând actorii din distribuție. Acum 40 și ceva de ani, poate chiar mai mult, actorii își doreau ca publicul să-i iubească. Cei de acum, mai puțin!”.

„Am început filmările cam târziu, prin luna septembrie, la Mamaia. Erau mai mult turiști străini, decât români pe atunci, în septembrie, pe litoralul nostru. Îmi amintesc că am reușit, nu mai știu cum, să am ceva probleme cu coloana vertebrală. Așa că am avut câteva zile în care am mers la filmări legat de targă. Mă ajutam, sprijinit de targă, ca să pot urmări stând în picioare, scenele filmate”, a povestit, ulterior, ea.