Microsoft colaborează cu Meta: ce vei putea juca pe Meta Quest 2

Vei putea juca jocuri pe un ecran virtual gigant folosind un controler Xbox.

În timpul prezentării Meta Connect, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a anunțat că Xbox Cloud Gaming vine în magazinul Meta Quest. Aceasta înseamnă că utilizatorii VR vor putea juca titluri Game Pass atât pe Meta Quest 2, cât și pe Meta Quest Pro.

„De fapt, mulți oameni joacă deja cele mai populare jocuri ale noastre, cum ar fi Flight Simulator și Minecraft în VR astăzi”, spune Nadella în timpul streamului. „Cu xCloud gaming, poți transmite în flux sute de jocuri pe orice dispozitiv, permițându-ți să te conectezi cu jucătorii în moduri noi, fie că sunt chiar lângă tine sau stau în cealaltă parte a lumii.”

Cu această funcționalitate, jucătorii vor putea folosi un controler Xbox cu căștile lor și vor putea juca jocuri din biblioteca Xbox Game Pass pe un ecran 2D. Nu a fost stabilită o dată specifică de lansare pentru aceasta, dar mai multe informații vor veni în viitor.

Un parteneriat interesant

Microsoft și Xbox au fost în fruntea jocurilor în cloud. Compania a menționat că lucrează în prezent la Keystone, un dispozitiv de streaming axat pe cloud gaming, dar a luat decizia la începutul acestui an să se îndepărteze de designul său actual pentru a găsi o nouă abordare. În plus, Hideo Kojima lucrează la un joc cu Microsoft care va folosi tehnologia cloud a companiei.

De asemenea, Meta investește mai mult în spațiul de joc în general. Meta a achiziționat Armature Studio, Camouflaj și Twisted Pixel. Armature Studio a dezvoltat versiunea VR a Resident Evil 4, iar Camouflaj a dezvoltat Marvel’s Iron Man VR, acesta din urmă fiind o fostă exclusivitate PlayStation VR, deoarece va veni la Quest 2 pe 3 noiembrie.

Alte jocuri, precum Among Us VR și The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution, vor veni în Quest 2 pe 10 noiembrie, respectiv 1 decembrie.