Mercedes este cu ochii pe România: în ce vrea să investească, cum ne ajută

România are posibilitatea de a ajunge un hub pentru industria de mașini electrice.

Compania germană Mercedes-Benz își propune o retehnologizare și trecerea către producția de piese electrice la fabricile sale industriale din Sebeș și Cugir.

Compania auto germană anunță că va lansa un program de reparații, în baza căruia administrația publică a primit ajutor de stat de 35 de milioane de euro pentru utilizarea hardware-ului.

Mercedes are două facilități în România: Star Assembly la Sebeș și Star Transmission la Cugir, unde a investit până acum cu 320 de milioane de euro.

Ambele organizații au produs cutii de viteze automate și alte componente pentru Mercedes-Benz și, în termen de doi ani, în acest moment, au creat variante crossover. Împreună, cele două organizații au o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro și ocupă locul trei în poziția de exportatori din România după Dacia și Ford.

Nu este însă singura companie ce vrea să dezvolte componente pentru mașini electrice.

Vremuri bune pentru Mercedes

Draxlmaier anunță că urmează să investească 200 de milioane de euro într-o fabrică de baterii la Timișoara, în timp ce Varta ia în calcul România pentru a dezvolta o fabrică de baterii, pentru o presupusă investiție de un miliard de euro. RockTech investește, de asemenea, 400 de milioane de euro într-o stație de tratare a pulberii cu litiu.

Mercedes-Benz a epuizat stocul de mașini electrice, deoarece lanțurile de aprovizionare strânse fac dificil pentru producătorul de automobile să țină pasul cu cererea în creștere, a spus CEO-ul Ola Kallenius.

Oficialul a explicat că producătorul auto premium ține cu greu pasul cu cererea de pe piața de mașini electrice admițând, ca și rivalii de la Volkswagen, că e asamblarea de vehicule pentru următoarele luni este deja „sold-out”.

De altfel, Kallenius a declarat în cadrul conferinței Financial Times Future of the Car 2022 că „asta este în mare măsură adevărat și pentru noi”.