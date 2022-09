iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max, lansate oficial: singurele telefoane care vin cu schimbări importante în 2022

Apple și-a luat inima în dinți și, după vreo 5 ani, a lansat un iPhone cu diferențe semnificative pe partea de funcționalitate și design. Pentru prima oară, vorbim de un telefon care nu arată predominant ca cel de acum un an. Este vorba de iPhone 14 Pro și fratele său mai mare, iPhone 14 Pro Max.

Dacă ai amânat de mulți ani achiziția unui telefon Apple din cauza lipsei schimbărilor de semnificative de la o generație la alta, gigantul din Cupertino ți-a respectat doleanțele. Noile telefoane renunță la crestătura din partea de sus a ecranului, pentru a o înlocui cu o dungă neagră ce găzduiește aceleași informații și senzor ca înainte. Zona respectivă este intitulată Dynamic Island și este capabilă să-ți afișeze notificări și alte informații utile din aplicațiile pe care le rulezi.

Apple iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max – specificații

iPhone 14 Pro este construit în jurul unui ecran de tip Super Retina XDR cu o luminozitate absurdă de 2000 de niți. Aceasta ar trebui să fie suficientă pentru a nu te chinui să înțelegi ce afișează telefonul tău în soare. Din nou, vorbim de gadgeturi cu o diagonală de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci.

Schimbarea revoluționară de la o generație la alta de terminale Apple nu ține însă de luminozitate sau Dynamic Island, ci de abilitatea de nu a se mai închide niciodată la maxim, pentru a-ți afișa în permanență informațiile de care ai nevoie. Pentru ca acest lucru să fie posibil fără să-ți îngenuncheze autonomia, ți-a coborât rata de reîmprospătare la 1Hz sau un cadru pe secundă.

O mare parte din magina noului gadget ține de Apple A16, un procesor cu 6 nuclee de procesare și 5 nuclee de procesare grafică – GPU. Conform producătorului, nucleele de viteză ar trebui să consume cu 20% mai puțin energie comparativ cu SoC-ul de acum un an pe care îl găsești în continuare în iPhone 14.

Noile iPhone 14 și IPhone 14 Plus au o cameră principală de 48 de megapixeli, față de 12 megapixeli în trecut. Cu ajutorul ei, poți imortaliza cadre de înaltă-rezoluție în ProRAW. Un mod de captură intitulată Action Mode stabilizează clipurile video. Cu Apple Photogenic Engine, ai o performanță sporită de captură în lumină scăzută. Noua cameră telephoto are un zoom optic de 2X, în timp ce cea ultrawide are 12 megapixeli. Luminozitatea maximă de la blițuri este de două ori mai mare decât în 2021.

La fel ca la iPhone 14, noile iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max vine la pachet cu posibilitatea comunicațiilor prin satelit, dacă te afli într-o situație în care comunicațiile uzuale prin GSM nu mai sunt suficiente sau nu mai funcționează.

Noul iPhone 14 Pro va avea un preț de pornire de 999 de dolari, în timp ce varianta Plus va începe de la 1099 de dolari. Ambele modele pot fi precomandate începând cu 9 septembrie, în timp ce livrările încep pe 16 septembrie, o săptămână mai târziu.