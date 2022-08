Imagini virale din Letonia: Monumentul de război sovietic din capitală a fost demolat

Letonia a început demolarea monumentului de război sovietic din Riga. Demontarea întregului complex a durat trei zile. Luni, 22 august, au început lucrările pregătitoare. Marți, 23 august, a fost demolat un grup de sculpturi care înfățișează soldați sovietici, iar miercuri, 24 august, a fost demolată o sculptură cu imaginea lui Nika. Filmările cu demolarea monumentului au devenit virale, iar cei care au asistat la acțiune au început să aplaude.

La 22 august, când au început lucrările pregătitoare, rușii locali au organizat o pichetare și au provocat conflicte. Au strigat sloganuri pro-rusești și au strigat: „Fasciști”. Poliția a arestat 27 de persoane. Autoritățile din țară au declarat că, dacă printre protestatari se aflau străini, aceștia vor fi deportați.

În același timp, Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar penal în legătură cu demolarea unui monument din Riga „în cinstea eliberatorilor Letoniei sovietice și ai Riga de invadatorii fasciști germani”.

Și deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Andrii Klymov, a declarat că Letonia trebuie să fie „învățată să raționeze”, iar ambasada Rusiei în Letonia și-a exprimat indignarea față de Ministerul Afacerilor Externe al țării.

Video of the Soviet monument being dismantled in Latvia 💥 pic.twitter.com/SJg4HV0xuC

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 25, 2022