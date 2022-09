Eidos vrea să reușească acolo unde Cyberpunk a eșuat: cel mai nou joc Deus Ex

Eidos a scăpat de Square Enix, conform vânzării recente către Embracer Group împreună cu Crystal Dynamics.

Dar, deși știm cel puțin trei lucruri la care a lucrat Crystal Dynamics, a fost mai puțin clar unde merge Eidos de aici.

Deși am auzit că vor lucra și la proiecte Unreal Engine 5, IP-uri precum Thief și Legacy of Kain au fost aduse în discuție când a avut loc vânzarea. Dar, potrivit jurnalistului Jeff Grubb, studioul ar vrea să se întoarcă în universul Deus Ex.

„Zvonul pe care l-am auzit este că studioul vrea să obțină imediat în Deus Ex. Vor să provoace – vor să facă ceea ce Cyberpunk 2077 nu a putut și chestii de genul ăsta, a spus Grubb, într-un podcast.

Deus Ex: Human Revolution a fost lansat în 2013 cu mare succes și apoi a avut o continuare sub formă de Mankind Divided în 2016. Nu a fost la fel de bine primit, deoarece părea puțin neterminat și la scară mai mică, și părea că există o a treia parte a acelei trilogii care trebuia finalizată. Dar din cauza dezamăgirii lui Square Enix față de traiectoria performanței francizei, nu asta s-a întâmplat. Eidos a continuat să lucreze la Avengers cu Crystal Dynamics și mai târziu a făcut Guardians of the Galaxy.

Un rival pentru Cyberpunk

Acum, sub Embracer, se pare că există mult mai multe opțiuni pe masă, inclusiv o întoarcere la Deus Ex. Ceea ce nu este clar din ceea ce spune Grubb este dacă acesta ar fi sau nu al treilea joc din trilogia Adam Jensen sau ceva cu totul nou.

Cyberpunk a vândut o cantitate uimitoare de copii inițial, dar jocul s-a fost scufundat mulțimea de erori care au durat un an în plus pentru a fi remediate. Ideea aici este că Eidos are deja această lume minunat realizată a lui Deus Ex pe care să se bazeze.

Cu siguranță aș fi de acord cu această idee și, oricât de mult mi-a plăcut Adam Jensen și primul joc, probabil că ar fi mai logic să treacă de la formatul ultimelor două jocuri și să construiască ceva nou, mai mare și mai personalizabil în lumea Deus Ex. Acestea fiind spuse, a face ceva de această amploare este, evident, o comandă enorm de mare și, chiar dacă Embracer este mai deschis la idei noi decât a fost Square Enix, mă întreb dacă ar fi de acord să devină atât de ambițios cu această franciză.

Cu toate acestea, chiar și Grubb spune doar că acesta este „interes timpuriu”, așa că nu există absolut nimic concret încă.