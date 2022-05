Cutremur de 4,1 grade în România. Orașele în care s-a resimțit seismul

Un seism de 4,1 grade a avut loc, miercuri, în județul Buzău. Cutremurul s-a produs la ora 18:46, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la 140 kilometri adâncime.

Cutremurul a avut loc la 57 km E de Brasov, 76 km N de Ploiesti, 116 km S de Bacau, 130 km N de Bucuresti, 133 km V de Braila, 134 km V de Galati, 142 km NE de Pitesti, 172 km E de Sibiu, 195 km N de Ruse, 199 km SV de Iasi.

Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), a dezvăluit când va avea loc un cutremur de mare anvergură, în România. Acesta e de părere că va avea loc un seism de peste 7 grade.

„În statistica noastră făcută cam de la 1700, marile cutremure au loc odată la 100 de ani. Dar cutremurele nu au loc când vrem noi. Nu putem știi exact ziua și luna. Dar putem stabili anul când va avea loc, plus – minus un an. În 1977, acel cutremur nu era în statistica normală. A fost un cutremur care nu s-a putut definitiva în 1940. Așadar, un alt mare cutremur va avea loc în 2040, plus – minus un an, adică la 100 de ani de la cel din 1940”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, pentru Gândul.