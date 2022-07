Criza alimentară, cu un pas mai aproape: avertismentul momentului, vin peste noi crize în spirală

Sunt din ce în ce mai frecvente avertismentele privind o criză alimentară.

Se pare că, pe fondul crizei gazului, ia naștere o criză a îngrășămintelor, ceea ce va genera recolte agricole mai slabe anul acesta.

Regiunea puternic afectată va fi Europa de Est, inclusiv România.

Avertismentul vine din partea producătorului ungar de îngrăşăminte Nitrogenmuvek Zrt. Reprezentanții companiei estimează că producţia culturilor de cereale va scădea cu 15% până la 20% în acest an.

„Nu vom avea o rezervă pentru posibile scenarii negative precum creşterea în continuare a preţului gazelor sau posibile lucrări de mentenanţă neprogramate”, a mai spus Zoltan Bige.

Pe de altă parte, seceta este și ea un inamic de temut în tot acest context. Din cauza ei, riscurile asupra securității alimentare devin tot mai acute, iar România n-a fost ocolită de condițiile meteo nefavorabile.

Situația e atât de delicată-n țară, încât fermierii cer Guvernului să declare stare de calamitate.

„Eu nu declar, constat existența unui factor care a determinat calamitarea unui produs, motiv pentru care am intrat în tiparul legal pentru a constata la fața locului prin comisiile stabilite de către prefect, prin ordinul prefectului, stabilindu-se concret la fața locului ce cultură este, ce suprafață este în tarlaua respectivă, care este gradul de afectare.

Şi aici avem trei praguri. Avem situații în care culturile nu sunt afectate sau sunt afectate puțin, dar nu este într-un procent mai mare de 50 %, sunt situații când acele culturi sunt afectate într-un procent mai mare și sunt situații, care ne interesează acum, când culturile sunt distruse pur și simplu.

(…) În momentul în care am ajuns în București, împreună cu colegii, secretarii de stat, ne-am așezat la masa de lucru, am proiectat actul normativ şi l-am semnat, astăzi (n.r. – marți, 12 iulie), cu ministrul Bode. A plecat la Monitorul Oficial, am avut tele-video-conferință cu toate structurile din țară, le-am transmis ce am făcut, le-am dat liber să decidă fermierul și să păstreze o suprafață de 5 % din tarlaua respectivă ca să fie probă martor pentru executarea proceselor verbale de constatare a calamității și pentru a nu fi penalizați de către APIA să-și piardă subvențiile. Este primul pas concret pe care l-am putut face și pe care l-au cerut fermierii.”, a spus ministrul Agriculturii, în direct, la Antena 3.