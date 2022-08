Ce se întâmplă cu ratele românilor, cu ROBOR-ul: avertismentul experților referitor la dobânzile mici

În ultimul an, ratele românilor au explodat într-o manieră cât se poate de agresivă. Cei care au avut credite ancorate în indicele ROBOR, au ajuns să plătească rate mult mai mari de la o lună la alta, la unii s-au dublat, iar pronosticurile nu sunt deloc optimiste vizavi de ce urmează să se întâmple în următoarele luni.

Cei care sperau că ratele lor vor reveni la valorile de odinioară vor fi descurajați să afle că ”perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine”. Avertismentul respectiv a venit de la Mugur Isărescu, într-un raport pe care l-a făcut ier de la sediul BNR. În acel context a insistat pe faptul că singurul lucru pe care îl putem face este să considerăm dobânzile actuale ca fiind ”relativ normale”. Vizavi de ROBOR, formularea șefului Băncii Naționale a devenit virală, în opinia sa, ”a sărit calul”.

Cât vor mai crește ratele românilor

“Suntem în empatie totală, nu este deloc ușor să plătești sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an și ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca și dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu mențiunea că ROBOR-ul a cam sărit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară. Alte măsuri sunt în discuție și există pentru cei care au dificultăți și această amânare a creditelor pentru cei care au o situație specială și centrul de negociere a diferendelor cu băncile, care funcționează foarte bine, și legea dării în plată, sunt foarte multe posibilități de a negocia situațiile deosebite pentru cei care nu pot să plătească”, a declarat Isărescu.

Oficialul a profitat de ocazie pentru a insista pe faptul că o persoană cu venituri mici nu poate împrumuta sume foarte mari. “Normele de credit care au fost întocmite de așa natură încât nu oricine se putea duce să ia un credit. Tot timpul se vinde cu acest exemplu, credit de 70.000 de dolari, 300.000, nu orice persoană cu venituri mici se putea împrumuta la aceste sume. Deci, mesajul este că aceasta este o situație care va rămâne. Dorim să nu mai creștem ratele de dobândă și odată cu reducerea inflației să înceapă să meargă ele în jos. Dar acum nu putem să facem această prognoză”, a explicat guvernatorul BNR.

Dacă te întrebi în ce monedă să-ți faci următorul credit la bancă, sfatul autorităților este rămâi pe lei, ”moneda în care ești plătit”. “E un sfat general, fiecare își face socotelile la el acasă. Sfaturile nu ar trebui să vină de la BNR, pentru că e o relație comercială între bănci și clienți, fiecare își face socoteala și sfatul ăsta a fost de la noi pentru că apare un element neprevăzut, greu de prevăzut și care poate să fie șocant cum a fost în cazul creditelor în franci elvețieni, riscul valutar. Și atunci cel mai bine este ca fiecare să își facă împrumutul în moneda în care este plătit. Acum este o perioadă care poate să fie înșelătoare, mulți au spus ”Am ascultat BNR și am luat credite în lei”, creditele în valută nu au crescut din punct de vedere al costurilor, cursul a fost stabilit și creditele în lei au crescut foarte mult, ne-a păcălit BNR. Cam așa ceva am înțeles eu din presă. De aceea, nu fac altceva decât să revin, fiecare își face socoteala, nu este vorba de o păcăleală, riscul la creditul în valută există în continuare. Nu pot să fac prognoze de curs, se poate greși și într-o parte. și în alta”, a concluzionat șeful Băncii Naționale a României.