Care sunt mai ecologici: pomii de Crăciun reali sau din plastic? Cât poluezi în fiecare an, de sărbători, cu bradul din casă

Ambii au argumente pro și contra, dar pomii de Crăciun adevărați sunt puțin mai buni pentru mediu decât cei falși.

În timp ce te pregătești să împodobești casa și să așezi bradul de Crăciun anul acesta, poate te-ai întrebat ce este mai bine pentru planetă: tăierea unui copac natural sau cumpărarea unuia sintetic, reutilizabil, din plastic. Este o întrebare puțin complicată, dar copacii adevărați sunt puțin mai buni pentru mediu decât cei din plastic.

Cu toții am auzit despre modul în care copacii pot ajuta la atenuarea schimbărilor climatice prin captarea dioxidului de carbon și stocarea acestuia în ramurile și rădăcinile lor. Pomii de Crăciun nu sunt diferiți, așa că tăierea lor poate părea o idee proastă.

Cu toate acestea, există unele dovezi că pomul de Crăciun ar putea avea unele beneficii pentru mediu. Durează peste zece ani ca brazii să crească până la o dimensiune de 1,8 metri. De-a lungul acestor ani, copacii vor servi drept loc de joacă pentru animale și vor „aspira” carbonul din atmosferă. În plus, pentru fiecare pom de Crăciun recoltat, unul până la trei puieți sunt plantați în primăvara următoare, conform Asociației Naționale a Pomului de Crăciun din SUA.

„Aceasta înseamnă mai mulți copaci pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a oferi mai multe beneficii vitale pentru oameni și natură, cum ar fi aerul și apa curate, habitatul faunei sălbatice și un sol sănătos”, spune Nature Conservancy. „Știința arată că una dintre cele mai bune modalități de a proteja pădurile este să le folosești – cu atenție. Când pădurile noastre sunt gestionate în mod durabil, pot produce resurse regenerabile, cum ar fi pomi de Crăciun și alte produse din lemn”.

Pe de altă parte, există probleme în ceea ce privește modul în care sunt cultivați pomii de Crăciun, în special în ceea ce privește utilizarea intensă a pesticidelor și potențiala deplasare a ecosistemelor naturale pentru a face loc plantațiilor.

Pomii naturali de Crăciun sunt mai buni pentru natură

Dacă optați pentru unul adevărat, cel mai bine este să vă ridicați copacul de la o sursă locală, pentru a minimiza emisiile de carbon asociate cu transportul.

Aruncarea este, de asemenea, importantă atunci când vine vorba de copacii adevărați. Dacă este trimis la o groapă de gunoi, impactul său asupra mediului va fi mai mare, deoarece copacul care se descompune va produce metan, un gaz cu efect de seră puternic. Incinerarea copacului va elibera dioxid de carbon și alți poluanți în aer, deși copacul poate returna în atmosferă doar carbonul pe care l-a scos. Cea mai bună metodă de eliminare este tăierea copacului, transformându-l în așchii de lemn.

Dar cum rămâne cu brazii artificiali? Unii susțin că aceștia sunt folosiți de multe ori, an de an. Oricât de adevărat ar fi, copacii artificiali au dezavantajul masiv de a fi făcuți din plastic. Copacii falși sunt adesea fabricați din clorură de polivinil (PVC). Deși acest material este rezistent, este unul dintre cele mai dăunătoare mediului dintre toate plasticele. Datorită conținutului său ridicat de clor, PVC-ul poate produce poluare toxică sub formă de dioxine, care se acumulează în corpurile animalelor în lanțul trofic. PVC-ul este, de asemenea, foarte greu de reciclat și ajunge la groapa de gunoi unde va rămâne timp de zeci de ani.

În plus, amprenta de carbon a unui copac de plastic este mai mare decât cea a unuia real. Un copac fals va produce echivalentul a aproximativ 40 de kilograme de emisii de gaze cu efect de seră – adică mai mult decât dublu față de un copac adevărat dacă ajunge într-o groapă de gunoi și de peste zece ori mai mult decât un copac adevărat care este incinerat.