Care e averea lui Bill Gates în 2022: suma fabuloasă a celui mai bogat om din lume

Apreciat drept unul dintre cei mai mari pionieri ai erei moderne, Bill Gates este un magnat de afaceri de succes, dezvoltator de software, investitor și filantrop, cel mai bine cunoscut pentru fondarea Microsoft. Ca atare, el este, de asemenea, una dintre cele mai bogate ființe de pe Pământ. Totuși, cât de bogat este acum? În acest articol, vom arunca o privire asupra averii nete a lui Bill Gates în 2022.

Averea netă estimată a lui Bill Gates în 2022 este de 138 de miliarde de dolari. Acest lucru este conform a numeroase surse de renume, inclusiv Celebrity Net Worth.

Bill Gates are o avere de 138 de miliarde de dolari

În ciuda unui început lent, Windows s-a dezvoltat de-a lungul timpului și a câștigat popularitate și profit masiv, aducându-i, în cele din urmă, lui Bill Gates primul său miliard de dolari în 1986. Gates și-a părăsit funcția de CEO pentru a se concentra pe alte întreprinderi, precum și pe actele sale de filantropie.

Bill Gates avea să devină cel mai bogat om din lume pentru prima dată în 1995, cu o avere netă de 12,9 miliarde de dolari. Gates a deținut acest titlu timp de 12 ani consecutiv, culminând în 2007 cu o avere netă de 56 de miliarde de dolari. Recordul său a fost întrerupt de Warren Buffet în 2008. Cu toate acestea, el continua să fie cel mai bogat om din lume în anii 2009, 2014, 2015, 2016 și 2017.

Ca magnat de afaceri, portofoliul lui Gates este foarte larg. Pe lângă faptul că deține acțiuni la Microsoft, el deține și participații la Four Seasons Hotels and Resorts, Corbis Corp, Ecolab, Berkshire Hathaway și alte companii. Aceste investiții sunt grupate în cadrul companiei sale holding, Cascade Investment. Când vine vorba de filantropie, el are Fundația Bill și Melinda Gates, descrisă ca fiind o organizație nonprofit „care luptă împotriva sărăciei, bolii și inechității în întreaga lume”.