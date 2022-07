Candidează Laura Codruța Kovesi la prezidențiale în România? Răspunsul procurorului-șef european

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a fost întrebată dacă va candida la alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc în 2024. În ultima perioadă, această ipoteză a fost vehiculată din ce în ce mai des în spațiul public.

Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă Moldova, oficialul european a declarat că nu-și dorește o carieră politică nici după încheierea mandatului său la conducerea Parchetului European.

Kovesi a explicat că principala sa preocupare este activitatea sa la Parchetul European.

„Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică, de câțiva colegi, cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum.

Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am, spun eu, o cunoaștere unică.

O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la președinția României”, a spus Laura Codruța Kovesi, pentru Radio Europa Liberă Moldova.