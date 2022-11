Șeful poliției sud-coreene și-a cerut scuze pentru răspunsul de urgență „inadecvat” în cazul aglomerației mortale de Halloween de sâmbătă din Seul, în timp ce au avut loc primele ceremonii de comemorare, pe fondul furiei tot mai mari a publicului față de ceea ce unii au numit un „dezastru provocat de om”.

Busculada din Seul. Poliția a răspuns inadecvat

Șeful poliției, Yoon Hee-keun, a declarat marți: „Am apreciat că răspunsul la apelurile de urgență a fost inadecvat”, menționând numărul mare de apeluri efectuate înainte de dezastru.

Anunțând o investigație independentă, Yoon a declarat: „Nu am avut timp de o anchetă independentă. Vom verifica amănunțit faptele pentru a vedea dacă am luat măsuri adecvate după ce am primit rapoarte de urgență care ne-au informat în avans despre pericol”.

Ministrul de interne și al siguranței, Lee Sang-min, a declarat ulterior într-o sesiune parlamentară: „Îmi cer scuze profunde față de persoanele cărora li s-a întâmplat recentul accident, în ciuda faptului că statul poartă o responsabilitate infinită pentru siguranța oamenilor.”

Bilanțul morților în urma zdrobirii mulțimii de sâmbătă, în timpul sărbătorilor de Halloween din cartierul de noapte Itaewon, a crescut marți la 156.

La un altar improvizat, amenajat în fața primăriei din Seul, mai mulți cetățeni au huiduit oficialii guvernamentali și politicienii veniți să își prezinte omagiile.

Mulți tineri au venit la locul de comemorare. Majoritatea persoanelor moarte au fost femei tinere.

Motivele dezastrului

Mai mulți factori sunt acuzați pentru dezastru, inclusiv lipsa măsurilor de prevenire și de control al mulțimii din cauza absenței unui organism de organizare pentru Halloween. În acea noapte, aproximativ 100.000 de persoane au coborât în Itaewon, în districtul Yongsan din Seul. Doar 137 de ofițeri au fost prezenți la fața locului, majoritatea pentru prevenirea traficului și a infracțiunilor.

Deși Coreea de Sud are un manual de siguranță pentru festivalurile cu mai mult de 1.000 de participanți, manualul presupune că un organism de organizare este responsabil de planificarea siguranței, ceea ce nu a fost cazul sâmbătă.

Într-o ședință a districtului Yongsan, care a avut loc cu câteva zile înainte de dezastru, ziarul conservator Chosun Ilbo a declarat că „practic nu a fost pregătită nicio măsură de siguranță”.

„Pagubele ar fi putut fi reduse la minimum și mulțimea ar fi putut fi împrăștiată dacă poliția și administrația locală ar fi stabilit planuri de siguranță pentru a bloca traficul spre Itaewon-ro , care face legătura cu aleea unde a avut loc accidentul. De asemenea, ar fi putut lua măsuri pentru ca metroul să nu oprească la stația Itaewon.”

Președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a instruit guvernul să elaboreze un sistem de control al mulțimii pentru evenimentele spontane care nu au organizatori. De asemenea, el a cerut cabinetului său să își asume „o mare responsabilitate”.

Ministrul de interne și-a exprimat marți regretul pentru că a declarat anterior că un număr mai mare de polițiști nu ar fi prevenit tragedia.

Trauma colectivă este una extrem de puternică, mai ales că există multe filmări și fotografii din seara tragică. Marți, primul ministru, Han Duck-soo, a promis că guvernul va oferi servicii psihologice