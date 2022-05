Atacul rușilor din Donbas, cel mai mare de pe teritoriul european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace

Dmitro Kuleba vine cu analize îngrijorătoare. Ministrul ucrainean de Externe e de părere că atacul rusesc din Donbas este „cel mai mare de pe teritoriul european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”.

Ministrul ucrainean de externe spune însă că este „prea devreme” pentru a concluziona dacă Ucraina are deja toate armele de care are nevoie pentru a se apăra de ofensiva rusă.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022