Armata Română face angajări pe bandă rulantă. Posturile care au fost scoase la bătaie de MApN

Ministerul Apărării Naţionale a scos la bătai peste 1.000 de posturi pentru soldați bine pregătiți, în Capitală ți alte 30 de județețe. Pe lângă acesta, statul pune în joc și peste 800 de posturi pentru rezerviștii voluntari.

Campania de recrutate e în plin proces, iar organizatorii așteaptă dosarele până pe 17 iunie 2022. Repartizarea posturilor se va face astfel: din 1.049 de locuri scoase, cele mai multe sunt alocate Constanţri (200) şi Capitalei (193), alte posturi sunt disponibile în judeţe ca Alba – 20, Argeş – 15, Bacău – 50, Braşov – 24, Buzău – 16, Brăila – 6, Bistriţa-Năsăud – 2, Călăraşi – 12, Cluj – 23, Covasna – 15, Dâmboviţa – 16, Dolj – 45, Giurgiu – 15, Galaţi -7, Hunedoara – 17, Harghita – 6, Ilfov – 98, Iaşi – 13, Ialomiţa – 9, Maramureş – 34, Mureş – 19, Neamţ – 5, Olt – 10, Prahova – 11, Sibiu – 23, Satu Mare – 1, Suceava – 2, Timiş – 10, Tulcea – 74, Vrancea – 31, Vâlcea – 1 şi Vaslui – 26.

Potențialii angajați trebuie să îndeplinească mai multe criterii printre care cetățenia română, domiciul stabil în România și să aibă peste 18 ani la momentul în care începe programul de instruire, sau cel mult 45 de ani, la data încheierii acestui proces.

Totodată, candidații trebuie să aibă cel puțin zece clase terminate, iar pentru candidații care vor joburi precum soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord – paramedic” este obligatorie absolvirea învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ.

Salariul unui soldat profesionist înceoe de la 2.500 de lei, la care se adaugă unele sporuri precum norma de hrană, beneficiile fiind de aproximativ 3.000 de lei. În funcţie de arma aleasă, salariul poate depăşi chiar şi 4.500 de lei. Solda creşte pentru orice post ocupat cu 3 procente la fiecare trei ani.

”Va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare pentru că, lumea nu ştie, din nefericire modul în care sunt plătiţi militarii este unul sub nivelul misiunii pe care o au. Vă dau un singur exemplu: un militar profesionist are echivalarea în sistemul civil 0 bază, adică muncitor necalificat, nu este normal să se întâmple asta. Încercăm să schimbăm aceste lucruri refăcând sistemul de salarizare din Armată şi corelându-l cu adevărat cu sacrificiile care se cer unui militar. Am optimizat cele legate de voluntari, rezervist-voluntar, am optimizat veniturile pe care le primesc în perioada când nu se află în instrucţie sau cele din perioada de instrucţie, încercăm să ne adaptăm şi la nivelul de aspiraţie al populaţiei, pentru că acesta este un lucru esenţial pentru a putea aduce resursă umană de calitate”, a declarat ministrul Apărării.