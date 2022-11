Corespondența completă a lui Charles Darwin este acum disponibilă online: poți citi peste 15.000 de scrisori ale pionierului științei evoluționiste

Acum ai șansa de a explora majoritatea scrierilor personale ale lui Charles Darwin. Universitatea din Cambridge a publicat online toată corespondența omului de știință evoluționist, inclusiv 400 de scrisori care fie au apărut sau sunt recent „reinterpretate”.

Colecția acoperă acum peste 15.000 de scrisori scrise între 1822 și 1882. Arhiva de pe internet poate fi chiar singura modalitate de a vedea o imagine completă a vieții lui Darwin. Universitatea notează că ediția finală tipărită se va lansa la începutul anului 2023. Multe scrieri includ note de subsol și bibliografii pentru a pune cuvintele în context.

Scrisorile lui Charles Darwin

Acest ultim lot de corespondență ilustrează modul în care atitudinile față de evoluție s-au schimbat în timpul vieții cercetătorului. Până în 1882, Charles Darwin a observat că selecția naturală a fost în mare măsură stabilită ca faptă în rândul oamenilor de știință mai tineri – un contrast puternic cu ostilitatea inițială față de On the Origin of Species, la lansarea sa inițială în 1859. Scrisorile ilustrează, de asemenea, modul în care Darwin încă experimenta cu câteva luni înaintea decesului lui.

Aceasta este o demonstrație clasică a valorii internetului pentru cadrele universitare, ca să nu mai vorbim de oricine este curios. Ca și în cazul altor proiecte de arhivă, poți obține o senzație de istorie fără să mergi fizic la o arhivă.

Peste două secole au trecut de la nașterea unuia dintre cei mai mari oameni de știință din istorie. Charles Darwin este cunoscut astăzi drept cel care a fondat teoria referitoare la evoluția speciilor. Aceasta a fost cât se poate de bine argumentată în cartea ”Originea speciilor”, publicată în anul 1859, iar Darwin a fost recunoscut drept una dintre personalitățile marcante ale societății britanice din cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Teoria sa și lucrările sale științifice, însă, distrag atenția de la o viață plină de lucruri care mai de care mai interesante. Poți citi AICI câteva dintre cele mai puțin cunoscute.