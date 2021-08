Super Mario Bros. depășește un nou record: s-a vândut cu preț de Bugatti Veyron

În ultimele luni, am atras atenția asupra mai multor recorduri depășite de jocuri clasice pentru Nintendo care s-au vândut la licitație. De fiecare dată, a fost vorba de sume extraordinare, iar acum au ajuns la un al nivel.

O copie sigilată a clasicului Super Marios Bros. s-a vândut cu două milioane de dolari, zdrobind recordul anterior de 1,56 milioane de dolari pentru un exemplar în stare impecabilă de Super Mario 64 stabilit acum câteva săptămâni.

Vânzarea a fost realizată de compania Rally, iar conform analizei făcute înainte de vânzare, jocul vândut cu două milioane de dolari avea un rating de 9,8 A+ pe scara Wata. Aceasta din urmă este folosită pentru a asocia o valoare cât se poate de exactă unui produs în raport cu starea lui originală, de la momentul achiziției. Cu 9,8 A+, este clar că varianta vândută acum câteva zile se afla într-o stare excepțională.

Recordul mondial a fost anunțat printr-o postare pe contul de Twitter al Rally și se atrage atenția asupra faptului că discutăm de cel mai scump joc video vândut vreodată, independent de franciză, platformă sau orice alt detaliu. Super Marios Bros. vândut acum este din 1985, iar cei de la New York Times au publicat o analiză detaliată pe marginea fenomenului.

A NEW WORLD RECORD on Rally

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021