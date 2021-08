Telefoanele Samsung te enervează mai puțin: decizia care trebuia luată demult

Producătorii de la Samsung vin cu o nouă schimbare în ceea ce privește aplicațiile Android One UI. Ele vin în întâmpinarea utilizatorilor cu o modificare, care trebuia făcută demult. Reclamele din aplicațiile android One UI vor dispărea de pe telefoanele Samsung. Modificarea face parte din actualizările care vor fi făcute la sfârșitul acestui an.

Una dintre cele mai enervante practici de astăzi, este că pe telefoanele mobile, softul preinstalat oferă reclame. Acest comportament este foarte deranjant pentru utilizatori. Android este platforma de bază pentru Realme, Xiaomi și Samsung. Se pare că cei din urmă s-au sesizat în legătură cu acest lucru.

Insistența producătorilor de a introduce reclame în aplicațiile preinstalate, a dus la scăderea vânzărilor. Așadar, dacă ferestrele pop-up din Samsung Pay și Music te-au enervat, acum, te vei bucura să ști că acestea vor dispărea. Într-un comunicat ei spun că această schimbare se va produce până la sfârșitul anului.

”Samsung a luat o decizie de a înceta publicitatea pe aplicații proprietare, inclusiv Samsung Weather, Samsung Pay și Samsung Theme”. „Actualizarea va fi gata până la sfârșitul acestui an.” Această veste a fost raportată prima dată de presa coreeană. Dar acum, ea este confirmată și de Android Authority.

De ce au luat această decizie cei de la Samsung?

Ei au atribuit decizia, ca aparținând lui TM Roh, președinte și șef al companiei de comunicații mobile, Samsung Electronics. Declarația a venit în urma unui interviu. unde el a declarat că anunțurile vor dispărea în versiunile viitoare ale aplicațiilor precum Samsung Pay, Samsung Themes și Samsung Weather. El a mai sugerat că decizia vine în urma părerilor utilizatorilor și a personalului cu privire la acest lucru.

Deci, dacă nu ai fost niciodată încântat de anunțurile inopinate care apăreau pe ecranul tău, acum, vei putea naviga liniștit. Ele nu te vor mai deranja în curând. Vei folosi Samsung Pay sau Theme fără să fi deranjat de anunțuri. De asemenea, vei putea verifica starea vremii în Samsung Weather fără să mai fi agasat de reclame.