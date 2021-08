Noutăți Netflix în septembrie: premiera Casa de Papel e doar începutul

Pentru luna aceasta, îți propunem următorul scenariu: refă-ți stocul cu popcorn și înghețata preferată, adună-ți prietenii în sufragerie și porniți împreună într-un maraton bogat în acțiune, cu povești intense ce te poartă în călătorii pline de suspans. Netflix are multe surprize pentru tine luna aceasta.

Astfel, conform Netflix, poți începe cu: La Casa de Papel: Partea 5 Volumul 1, sfârșitul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale să se transforme într-un adevărat război. Apoi, Sex Education: Sezonul 3, unde, într-un nou an școlar la Moordale, înțelegem cum empatia și comunicarea sunt lucruri de bază într-o relație, fie ea și de prietenie.

În toamnă, se culege recolta bogată pe Netflix

De asemenea, The Chestnut Man, o producție originală nordică ce are la bază romanul de Søren Sveistrup, și care ne face cunoștință cu o dimineață de octombrie cu vânt puternic în Copenhaga, când poliția face o descoperire îngrozitoare.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Lucifer: Sezonul Final, Jaguar, Into the Night: Sezonul 2, Jack Whitehall: Travels with My Father: Sezonul 5, Dear White People: Volumul 4, Love 101: Sezonul 2, Final Space: Sezonul 3, Worth, JJ+E, Kate, Intrusion, No One Gets Out Alive, Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali, Schumacher, The Fall: Sezoanele 1-3, Frida, Dumb and Dumber, The Boy in the Striped Pajamas, The Hobbit: An Unexpected Journey, The Lobster, Tatăl mută munții și multe altele.

Nici documentarele nu se lasă mai prejos pe Netflix. Pe 1 septembrie, apare Turning Point 9/11 and the War on Terror, o serie care oferă o relatare dură a atacurilor teroriste din 11 septembrie, de la începuturile al-Qaida, din anii ‘80, la reacția Americii pe plan intern și internațional. De asemenea, miniserialul Countdown: Inspiration4 Mission to Space apare pe 6 septembrie și relatează povestea primei misiuni în spațiu dedicate în totalitate din civililor.

Mai rămâne doar să apeși butonul Play și să te bucuri de temperaturile răcoroase ale toamnei.