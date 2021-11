Mercedes a stabilit prețurile pentru EQB: cât costă și ce variante sunt disponibile

Mercedes-Benz EQB va avea un preț piperat în Germania, deoarece marca își extinde gama complet electrică în segmentul SUV-urilor compacte.

EQB este disponibil doar în două versiuni cu tracțiune integrală: EQB 300 4matic, cu o putere maximă de 168 CP și 390 Nm de cuplu și 350 4matic, cu o putere de 215 CP și 520 Nm cuplu pentru 57.988 euro. O versiune mai puțin costisitoare cu tracțiune pe două roți este așteptată la o dată ulterioară.

Comenzile sunt acum deschise în Germania, a declarat Mercedes într-un comunicat de presă. În Germania, EQB se califică pentru un bonus de mediu de 7.500 de euro pentru vehiculele electrice, din care 5.000 de euro sunt finanțați de guvern și 2.500 de producătorul auto.

După EQA, EQB este a doua mașină compactă complet electrică lansată de către Mercedes.

Mașinile viitorului verde

EQB este în esență o versiune electrică a SUV-ului compact GLB și, la fel ca fratele său modelul cu motor pe ardere internă, este disponibil și într-o variantă cu trei rânduri și șapte locuri, pentru o sumă premium de 1.416 euro în plus. GLB începe de la aproximativ 40.000 de euro în Germania, cu versiuni AMG începând de la 57.000 de euro.

Modelele EQB vin cu un an de încărcare gratuită la rețeaua Mercedes Me, care are peste 600.000 de puncte de încărcare în întreaga lume.

Mercedes a prețuit EQB mai mare decât concurenții săi din segmentul SUV compact premium.

Printre concurenți se numără modelele Audi Q4 e-tron și e-tron Sportback, care încep de la 41.900 de euro în Germania, dar cu toate acestea, prețul este de 50.900 de euro în versiunile quattro cu tracțiune integrală. În același timp, Volvo XC40 Recharge are un preț de pornire de la 45.650 de euro în Germania, dar varianta cu tracțiune integrală costă 52.150 de euro și viitorul Genesis GV60 pentru care nu a fost anunțat încă prețul.

Se așteaptă ca BMW să intre în acest segment în 2022.