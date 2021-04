Când se termină pandemia, conform estimărilor de la Hollywood: atunci ne întoarcem în cinematografe

Lansare multor filme de top a fost amânată în ultimul an, din cauza efectelor pandemiei și a închiderii cinematografelor. Se pare totuși că există o luminiță la capătul tunelului.

CEO-ul WarnerMedia a fost aspru criticat în urmă cu câteva luni când a anunțat că toate producțiile noi planificate pentru lansare în 2021 vor ajunge pe HBO Max în aceeași zi în care vor fi disponibile în cinematografe, unde acestea sunt deschise. În urmă câteva zile, același Jason Kilar a venit cu o completare pe marginea subiectului și a spus că practicile de acum câțiva ani vor reveni în actualitate.

Conform datelor deținute de CEO-ul unuia dintre cele mai mari studiouri de la Hollywood, pandemia nu-și va mai face simțite efectele în 2022. Ca urmare, tot atunci, filmele vor fi lansate ”ca pe vremuri”. Vor ajunge întâi în cinematografe, pentru câteva săptămâni, iar câteva luni mai târziu le vei putea vedea pe servicii de streaming.

Afirmațiile au fost făcute în contextul podcastului Vox Recode. Tot acolo, oficialul de la Hollywood a spus că lansarea Godzilla vs. Kong pe HBO Max și în cinematografe a fost un succes surprinzător pentru perioada pandemie. A înregistrat deja 285 de milioane de dolari în încasări, foarte aproape de cele 330 de milioane de dolari în costuri de producție. În ceea ce privește profitabilitatea, se ia totuși în calcul și faptul că producția a generat abonați noi pe serviciul de streaming și s-a bucurat de un număr record de vizionări online.

Ca o confirmare suplimentară a faptului că în 2022 vom reveni la normal, WarnerMedia a încheiat un contract cu Cineworld, unul dintre cei mai mari administratori de cinematografe din SUA, pentru 45 de zile de exclusivitate în sălile de cinema în cazul filmelor noi ce urmează să se lanseze în 2022.

”Nu vreau ca nimeni să interpreteze greșit că ceea ce facem la această oră reprezintă o indicație a faptului că nu avem încredere în experiența oferită de mersul în cinematografe.”, a concluzionat oficialul.

Pe lista filmelor care vor ajunge pe HBO Max în același timp cu lansarea lor în cinematografe în 2021 se numără Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead (Angelina Jolie), The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights (Jon M. Chu), Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad (James Gunn), Malignant (James Wan), Dune (Dennis Villeneuve), Matrix 4.