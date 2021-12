Adevărul despre sănătatea noastră, pe care nimeni nu ni-l spune: mâncăm poluare pe pâine

Poluarea reprezintă un risc global pentru sănătatea oamenilor. Există regiuni pe Pământ unde efectele nocive ale poluării se văd clar, în statistici care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Totuși, nici țările europene nu sunt puse la adăpost de acest fenomen nedorit.

Potrivit datelor Agenției Europene de Mediu (AEM), chiar dacă, în ultimele decenii, calitatea aerului s-a îmbunătățit, depunându-se eforturi substanțiale în acest sens, majoritatea oamenilor care trăiesc în oraşele europene se confruntă cu niveluri de poluare atmosferică dăunătoare sănătăţii.

Poluarea – pericolul invizibil

Din nefericire, nu mulți oameni conștientizează cât de periculoasă este poluarea. De ce? Pentru că nu o vedem, cu adevărat, nu poate fi palpată în adevăratul sens al cuvântului, din acest motiv specialiștii o denumesc ca fiind un pericol invizibil.

Din nefericire, însă, efectele ei asupra sănătății umane pot fi catastrofale și, în unele cazuri, se poate ajunge chiar și la deces.

În cele 27 de state membre ale UE şi în alte state europene, inclusiv Turcia şi Kosovo, 95% din staţiile de monitorizare a calităţii aerului au înregistrat concentraţii de particule fine în suspensie peste recomandările OMS în 2019, procentul acestora scăzând la 92% în 2020.

Pentru dioxidul de azot, 79% au înregistrat concentraţii peste recomandările OMS în 2019, scăzând la 71% anul trecut.

Preşedintele Asociaţiei pentru Energie Curată şi Combaterea Schimbărilor Climatice (AECCSC), Răzvan Nicolescu susține că țara noastră are cel mai mic nivel de emisii (de gaze cu efect de seră) per capita din ţările Uniunii Europene. Mai mult decât atât, România ar fi singura ţară din UE care are în prezent cu 55% mai puţine emisii decât nivelul din anul 1990.