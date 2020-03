China vrea să prezică din timp cutremurele și folosește inteligența artificială pentru asta

China testează un sistem bazat pe inteligența artificială care ne-ar putea permite să aflăm mai devreme când urmează să aibă loc un cutremur.

Statul chinez a început să testeze un sistem care ar putea măsura activitatea seismică mult mai bine decât o poate face omul. Sistemul este unul automat și se folosește de inteligența artificială. Poate procesa cantități uriașe de date seismice care ar urma să avertizeze mai devreme când urmează să aibă loc un cutremur.

Sistemul este rezultatul unei colaborări dintre University of Science and Technology of China și China Earthquake Administration. Sistemul de monitorizare face parte dintr-un proiect de cercetare mai amplu, care a durat șase ani. Acum, sistemul intră în perioada de testare, care va dura un an.

Testările au loc, în prezent, în provinciile Yunnan și Sichuan din sud-vestul Chinei, regiuni cu cele mai multe cutremure din țară. Aici a avut loc și dezastrul seismic din 2008, un cutremur de opt grade pe scara Richter, care a ucis aproape 90.000 de oameni.

În esență, sistemul are rolul de a avertiza cu mai mult timp înainte când ar urma să se producă un cutremur. Chiar și câteva secunde sunt esențiale pentru a le oferi autorităților timpul necesar pentru a opri centralele nucleare sau trenurile de mare viteză, de exemplu.

Sistemul ar putea anunța mai devreme când urmează să aibă loc un cutremur

Prezicerea cutremurelor este foarte complicată. Potrivit The Geological Survey, oamenii de știință nu au reușit niciodată să prezică unul major. În schimb, tot ce pot aceștia să facă este să estimeze probabilitatea ca un seism să se producă într-un anumit loc, într-o anumită perioadă de câțiva ani. În prezent, predicțiile se bazează pe experți umani care estimează epicentrul și magnitudinea unui cutremur. Astfel sistemul cu inteligență artificială ar putea înlocui calculele umane cu o procedură automată.

Dacă testele se dovedesc a avea succes, sistemul urmează să fie implementat în toată țara și, ulterior, și în afara țării. Echipa de cercetători deja discută despre sistem cu organizații de monitorizare din țări foarte afectate de cutremure, precum Japonia, Mexic sau Turcia.

O măsură similară ar fi foarte utilă și în București, mai ales dacă iei în considerare cât de vulnerabilă este Capitala în cazul unui cutremur. Poți înțelege mai bine gravitatea situației din acest articol.