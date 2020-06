Lovitura de grație pentru toți cei cu mașini pe benzină. Ce se întâmplă la pompă chiar astăzi

Pe măsură ce România a intrat în starea de alertă și deplasarea a crescut, nici prețul la benzină și motorină n-a rămas același. Acum, Petrom a venit cu anunțul.

Petrom a anunțat o crește a prețului per litru de benzină. Adaugă patru bani pe litru, dar vine la doar câteva zile după ce-a mai adăugat doi bani. Practic, pas cu pas, benzinăriile se prea poate să crească prețul aproape de nivelul de dinainte.

Vestea mai bună ar fi că prețul motorinei standard a rămas nemodificat la 4,52 lei pe litru. Prețul e valabil la stația de pe Șoseaua Alexandriei din București. Scumpirea de acum e parțial provocată de revenirea parțială a prețurilor la petrol. Cotația petrolului Brent e la peste 42 dolari barilul. Asta după ce în aprilie a atins un nivel de 21 dolari.

Din 30 aprilie, momentul ultimei ieftiniri dintr-o serie mai lungă, și până la 8 iunie, compania petrolieră nu a modificat prețurile carburanților, notează Economica. De atunci am avut parte de mai multe creșteri de preț, fiecare dintre ele de mică anvergură, în special la benzină.

De ce e relevant că Petrom a crescut prețul?

În România, Petrom este liderul pieței de distribuție a carburanților. Operează o rețea de 403 stații sub brandul Petrom și 153 de stații sub brandul OMV. Compania a prognozat o scădere dramatică, cu 45%, a vânzărilor de carburanți în benzinării, în al doilea trimestru al acestui an.

La nivel general, estimările specialiștilor indică spre o creștere a prețului petrolului abia într-un an, dacă nu chiar mai mult. Cererea mondială de petrol va crește anul viitor comparativ cu anul acesta, pe măsură ce lumea depășește pandemia de coronavirus, dar nu va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei mai devreme de 2022. Analiza a fost prezentată de Agenția Internațională a Energiei (IEA).

În egală măsură, pe termen lung, te poți aștepta la scăderi pe măsură ce crește piața mașinilor electrice. Dar mai avem de așteptat.