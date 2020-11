Jocuri video la Hugo Awards: premieră în cadrul ”premiilor Oscar” pentru literatură

Complexitatea poveștii din jocurile video a devenit foarte mare în ultimii ani. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o veste șocantă faptul că se vor bucura de o categorie în cadrul Hugo Awards, echivalentul premiilor Oscar pentru literatură.

Deși nu este foarte clar dacă noua categorie va deveni o constantă la Hugo Awards sau este vorba de o excepție dată pandemie, creatorii celor mai bune jocuri video din 2020 se bucură de un privilegiu semnificativ. Ei ar putea deveni singurii dezvoltatori care, pentru povestea unui joc video, vor beneficia de o distincție rezervată în mod uzual lucrărilor literare.

Este prima și, posibil, ultima oară, când Hugo Awards va onora un joc video. Deși povestea multor jocuri video poate fi comparată fără probleme cu romane spectaculoase sau nuvele memorabile, până acum, mediul a fost ignorat de maeștri literari.

Din cauza pandemiei însă, la World Science Fiction Convention 2021, unde se oferă aceste distincții în fiecare an, va exista o categorie de jocuri video. Având în vedere interesul teribil pentru jocuri video al pasionaților de sci-fi și fantasy, este fascinant că a durat atât de mult să se întâmple asta.

Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut printr-o postare pe Twitter de pe contul DisCon III – The 79th WorldCon, după cum se poate vedea mai jos. Dacă acest premiu va fi dat doar în 2021, nu ar fi prima oară când o categorie de distincții a fost inclusă în cadrul Hugo Awards, doar pentru a fi eliminată ulterior. De exemplu, în 2002 și 2005 a fost înmânat un premiu pentru cel mai bun website, distincția a lipsit în anii următori.

Următoarea ediție a Hugo Awards va avea loc la Washington DC în luna august a anului viitor. Accentul se va pune pe creații SF și fantasy.

In 2021, there’s going to be a Hugo Award For Best Video Game.

The DisCon III committee has chosen to create this special category for 2021 only, as provided for by the rules of the World Science Fiction Society.#HugoAwards

1/3 pic.twitter.com/9auCZXo3DW

— DisCon III – The 79th Worldcon (@worldcon2021) November 23, 2020