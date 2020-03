Filmele din cinema ajung online, în mod oficial: cât te costă să le vezi în ziua lansării, pe timp de pandemie

Lansarea multor producții importante a fost deja amânată, dar unele studiouri de la Hollywood sunt dispuse să încerce ceva nou când vine vorba de distribuția peliculelor.

În contextul pandemiei, multe companii caută soluții creative pentru a supraviețui. În această categorie intră și studiourile de la Hollywood care nu s-au mai confruntat niciodată cu o asemenea situație. În timp ce producții precum 007 No Time to Die sau Fast and Furious 9 au fost amânate pe termen nelimitat, unele filme continuă să stea în cinematografe, în timp ce altele urmează să se lanseze în viitorul apropiat.

În acest context, cei de la Universal s-au aruncat la cea mai curajoasă măsură pe timp de criză. Vor închiria filmele pe care le vezi la cinema pentru a te bucura de ele în confortul căminului. Prețul vehiculat este de 20 de dolari pentru o fereastră de vizionare de 48 de ore. La prima vedere, valoarea ar putea să pară destul de mare, dar ai în vedere costul unui bilet la cinema, mai ales în SUA și faptul că poți să-l vezi de mai multe ori. În cel mai rău caz, poți împărți costurile cu un prieten căruia să-i dai contul, în acele 48 de ore.

Comunicatul oficial pe marginea planului respectiv este disponibil aici. Primele filme care vor fi oferite în noul format începând de vineri sunt The Hunt, Invisible Man și Emma. Nu sunt foarte sigur dacă vor fi disponibile și în România, dar proiectul cu siguranță este gândit la scară globală, iar filmele vor ajunge pe toate serviciile online care comercializează lung metraje. Pe lângă Apple iTunes și Amazon PrimeVideo, vor ajunge pe Vudu, un serviciu care pare să poată fi accesat de la noi.

Primul lung metraj care va avea avanpremiera online este Trolls World Tour pe 20 aprilie. Cele menționate mai sus sunt deja în cinematografe și urmează să ajung online vineri. De o lansare în avans online vor avea parte și Birds of Prey, respectiv The Gentlemen.

Birds of Prey and The Gentlemen are moving up their VOD dates to 3/24. You can preorder them both at FandangoNOW and plan your next week’s entertainment! pic.twitter.com/Kqh00YqUDW

