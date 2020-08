Experiență: cum mi-am securizat toată casa cu două camere wireless ca să dorm mai liniștit

Îmi doream să instalez niște camere de supraveghere în casă. După ce am cercetat un pic subiectul, sunt convins că am ajuns la cea mai bună soluție.

Nu trebuie să cauți mult pe internet până găsești zeci de firme de securitate care sunt dispuse să-ți împânzească întreaga casă cu camere de supraveghere, senzori de mișcare, DVR-uri, fire și nu numai. Înțeleg valoarea unei astfel de investiții și, în funcție de unde locuiești sau cât ești de atehnic, s-ar putea să fie justificată.

În cazul meu, am vrut să am o vedere de ansamblu asupra locuinței, mai ales când sunt plecat. Nu am vrut în niciun moment să fac o investiție fabuloasă în acest subiect. În plus, știam că nu vreau mai mult de două camere. Îmi doream să le instalez singur, să aibă o calitate cât mai bună a semnalului video și, dacă se poate, să fie cât mai deștepte. Partea cu ”smart” se referă la posibilitatea salvării unor înregistrări în cloud și accesarea camerelor de pe televizor, cel puțin când sunt acasă.

Referința la două camere pleca de la faptul că îmi doream o cameră de exterior sau interior cu care să-mi pot supraveghea locul de parcare și mașina din fața casei. A doua cameră era menită să ”stea cu ochii” pe intrarea în casă. Ca bonus, camera de la stradă mă ajută să văd când vin gunoierii pentru a-mi goli tomberonul să-l bag la loc în curte, în timp ce camera din casă mă ajută să văd când a terminat programul mașina de spălat, dar asta e altă poveste.

Camerele fără fire sunt sfinte

Indiferent de firma pentru care aș fi optat, era foarte important ca noile mele achiziții să fie fără fire. Nimeni nu-și dorește în 2020 să-și tragă fire prin casă, mai ales de la o cameră până la router, pentru a o conecta la internet.

Înainte de a-ți lua însă camere wireless, trebuie să ai foarte mare încredere în fiabilitatea routerului din casă. Dacă îl scoți din priză de două ori pe săptămână ca să-ți meargă internetul, mai bine schimbă-ți routerul, decât să-ți cumpere camere.

Când vine vorba de camere de exterior, problema firelor este una și mai dificilă, pentru că ar trebui alimentate cu energie electrică, iar un perete de exterior este semnificativ mai greu de găurit. Când începi să ai nevoie de scule speciale, te întorci la scenariul cu sună un prieten, pe care mi-aș fi dorit să-l evit.

Din fericire, camerele de supraveghere IP nu doar că sunt mai ieftine în 2020, dar acum le poți cumpăra cu panouri solare, ca soluție de alimentare, un detaliu care îți face viața semnificativ mai ușoară, dacă o pui o cameră la geam sau în afara casei.

Ce camere am luat: Reolink E1 Pro și Reolink Argus PT cu panou solar

Ca sfat, în momentul în care îți cumperi câteva camere IP, încearcă să le cumperi pe toate de la același producător, preferabil, din aceeași generație. Acest detaliu te ajută să fie compatibile între ele când vine vorba de a le accesa din aceeași aplicație de mobil.

În cazul în care ai un iPhone sau Android, ar fi bine să verifici în prealabil dacă noile tale camere au aplicații de mobil compatibile cu smartphone-ul din dotare. Dacă ai elemente de casă inteligentă în confortul căminului, precum Apple HomeKit sau Google Home, verifică în specificațiile camerelor dacă acestea sunt certificate pentru a se integra în condiții optime cu becurile tale inteligente, termostatul inteligent sau alți senzori.

Având în vedere toate aceste detalii, am optat pe partea de interior pentru Reolink E1 Pro. O cameră cu un senzor de 4 megapixeli care poate înregistra la o rezoluție mai mare decât Full HD, 2.560 x 1.440 pixeli. Acest detaliu poate părea insignifiant la prima vedere, dar dacă îți intră vreodată un hoț în casă nu-ți dorești să faci un compromis la detalii. În plus, îți permite să faci zoom pe ecranul telefonului pentru a vedea diverse particularități într-un cadru afișat.

E1 Pro este compatibilă cu Wi-Fi Dual Band, are vizibilitate perfectă pe timp de noapte până la 12 metri și îți permite să salvezi înregistrări atât pe un card microSD (max.64GB), cât și în cloud. Pe lângă faptul că piuie foarte tare dacă activezi alertele audio la mișcare, mă încântă teribil că poți să vorbești prin intermediul ei cu cineva prin aplicația de mobil, similar cu un sistem de emisie recepție.

Nu trebuie omis faptul că are funcție de pan & tilt. Asta înseamnă că o poți roti la 355 de grade în jurul axei și o poți rabata până la 50 de grade. Se alimentează la 5V și 1A și se configurează foarte ușor. Este compatibilă cu Google Home și poți interacționa cu ea prin Google Assistant.

Argus PT este semnificativ mai deșteaptă, dar și mai scumpă. Menită să reziste la intemperii, deși o poți instala și în casă, această cameră are baterie și poate fi achiziționată împreună cu un panou solar pentru a elimina problema datului de găuri, pe care am menționat-o mai sus. Vine la pachet cu un sistem elaborat de prindere și este un pic mai flexibilă. Se poate învârti în jurul axei până la 355 de grade, dar și până la 140 de grade în sus și în jos.

Filmează la rezoluție Full HD, iar senzorul infraroșu oferă vizibilitate sporită pe timp de noapte, până la zece metri. Certificată IP64, Reolink Argus PT rezistă la ploaie sau la soare. Unghiul de vizibilitate este de 105 grade, pentru a te ajuta să nu pierzi niciun detaliu. În plus, dacă activezi senzorul de mișcare, poate începe să piuie agresiv dacă se schimbă ceva în întregul cardul sau doar într-un colț definit de tine.

La fel ca E1 Pro, are audio în ambele sensuri și poți folosi telefonul pentru a vorbi cu cineva care se mișcă în jurul ei. Înregistrările automat se pot duce pe un card microSD sau în cloudul Reolink.

Pentru configurare ai nevoie doar de telefon, atât

Procesul de configurare a fost o surpriză foarte plăcut. Am început cu camera de interior și, imediat după ce am băgat-o în priză, a început să vorbească cu mine. Mi-a spus să-mi instalez pe telefon aplicația Reolink în frumos grai englezesc.

Am instalat aplicația, m-am împerecheat cu camera folosind codul QR de la baza ei, iar pentru a o integra în rețeaua wireless, aplicația de mobil mi-a afișat un cod QR pe care l-am ”arătat” camerei. La scanat și mi-a confirmat că s-a conectat cu succes la aceeași rețea precum telefonul meu.

Imediat, am putut să văd conținutul video generat de cameră. Am putut să-i ajustez diverși parametrii de funcționare și, nu în ultimul rând, am putu să-i ajustez perspectiva prin PTZ (Pan, Tilt and Zoom). Una peste alta, aplicația este una cât se poate de prietenoasă, iar după ce ai configurat una sau mai multe camere le poți partaja cu ușurință cu altă persoană din casă care are aplicația instalată.

Același proces de scanat cod QR pentru împerechere la semnalul sonor, generat cod QR cu rețeaua Wi-Fi și integrat în rețea l-am făcut cu a doua cameră. Din păcate, în prima fază, am instalat-o în spatele unei perdele, pe pervaz și, din acest motiv, calitatea din imaginea de mai sus nu este concludentă.

Apropo de aplicație, este important de reținut că Reolink are aplicații de iPhone, Android, Windows sau Mac pentru a-ți vedea fluxul video generat de camere. Cât ești în rețeaua din casă, acestea sunt recunoscute automat, dar trebuie să introduci parola definită în procesul inițial de configurare pentru fi inițiată redarea fluxului video.

Dacă vrei să le accesezi de la distanță, prin 3G sau 4G, este important să îți creezi un cont Reolink in-app și să activezi respectivul cont prin intermediul email-ul primit în Inbox.

În situația în care ai un televizor cu Android TV ca mine și suport pentru Google Assistant, poți vedea rapid fluxul video de pe camere pe TV printr-o simplă comandă vocală. Înainte de a face asta, trebuie însă să intri în aplicația Reolink de mobil, pe a doua pagină la secțiunea Cloud și să faci un tap pe Smart Home.

În partea de jos a aceleași ferestre apasă pe Activate în dreptul camerelor pe care le dorești în Google Home. Ultima parte implică să intri în aplicația Google Home, tot de pe mobil și să asociezi camerele unor camere din casă, precum Dormitor, Hol, Sufragerie, Fața Curții, Spatele Casei.

Durează doar câteva momente. După aceea, poți ”vorbi” cu televizorul și să-i spui ”Show me the Entrance” (Arată-mi intrarea). Experiența pare una destul de futuristă și funcționează foarte bine.

Cum funcționează cloud-ul Reolink și cât costă

Dacă nu vrei să dai banii pe carduri microSD, dar nici nu ești mulțumit doar cu fluxul video în timp real afișat pe cameră, există posibilitatea să te abonezi la cloud-ul Reolink. În teorie, acest serviciu nu este disponibil în România și nici nu mi-a apărut în aplicația de mobil Reolink, până când nu mi-am schimbat regiunea telefonului pe SUA. Din acel moment, a funcționat perfect.

Gratuit, cei de la Reolink îți permit să înregistrezi fluxul video de pe o singură cameră până la 7 zile și în limita unui GB de date. Ca referință, va înregistra doar când este sesizată mișcare. Ca urmare, dacă pleci de acasă, acel gigabyte de spațiu este suficient pentru a imortaliza un eveniment important.

Pentru 3,5 dolari pe lună, ai 30 de zile înregistrări retroactive, în limita a 30GB. În plus, în loc de o cameră, limita este cinci camere al cărui flux video îl poți imortaliza în cloud fără nicio intervenție din partea ta. Mai multe detalii despre acest mecanism găsești la această adresă, dacă ai o curiozitate pe partea de cloud.

Dacă nu te simți confortabil cu înregistrări din casă în cloud, este important de reținut că acest serviciu este complet opțional. Te poți rezuma la carduri microSD atașate camerelor, cu o capacitate de până la 64 GB.

Poți naviga prin înregistrările de pe card prin aplicația de mobil sau prin cea de Windows sau macOS.

În final, a durat aproximativ o oră întreaga procedură pentru instalarea și configurarea ambelor camere, iar satisfacția este semnificativă. În mod autentic, dormi mai liniștit cu ele în casă. Nu ai nevoie de nimeni să ți le instaleze și poți accesa fluxul video de oriunde.

Totul este foarte simplu, exact așa cum ar trebui să fie.