De la la livrator de pizza, la director de ”unicorn”: cum a ajuns miliardar creatorul Gymshark

Poate nu este la nivelul Adidas, Nike sau Under Armour, dar Gymshark a avut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, iar fondatorul ei are un trecut de livrator de pizza.

Gymshark este o companie specializată în crearea de haine destinate practicanților de fitness și culturism. Un startup micuț până de curând, compania a dobândit statutul de unicorn din momentul în care a ajuns să fie evaluată la aproximativ un miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari).

Compania a fost fondată în urmă cu 8 ani de către un tânăr britanic, pe vremea când avea doar 19 ani și muncea livrând pizza. Acum, Ben Francis a ajuns să aibă o valoare estimată în jurl cifrei de 700 de miliarde de lire sterline, aproximativ un miliarde de dolari.

Situația lui financiară s-a îmbunătățit semnificativ, după ce fondul american de investiții General Atlantic a achiziționat 21% din companie, pentru aproximativ 210 milioane de lire sterline. La această oră, Ben Francis deține 70% din compania pe care a fondat-o. El are 28 de ani și se numără printre cei mai tineri miliardari ai planetei.

Viața lui Ben s-a schimbat radical în ultimii 8 ani. Când avea doar 18 ani, ziua lui era formată din mers la sală, livrat comenzi pentru Pizza Hut și învățat pentru facultate, conform celor de la BBC. Succesul a fost derivat din pasiunea sa pentru bodybuilding. Din această activitate a reușit să pună bazele unui business global.

Împreună cu fratele său și câțiva prieteni, Ben a pus bazele Gymshark, în garajul părinților săi, la Birmingham, un oraș de muncitori, din Anglia. În prima fază, ei creau maiouri, șorturi, bustiere și alte astfel de articole de îmbrăcăminte, adaptate special la nevoile băieților și fetelor care merg la sală. La început imprimau hainele cu diverse înscrisuri și modele, folosind un aparat de serigrafie, în serii mici, și le vindeau pe internet – o abordare direct to consumer. În plus, a început să vândă pe magazinul său online și suplimente nutritive, pe care le procura de la o companie de profil, USN, la care lucra un prieten de-ai lui.

Partea revoluționară a întregii ecuații sau, mai bine zis, revoluționară la acea vreme, a fost dată de promovarea intensă în mediul online. În timp ce Nike sau Adidas erau la început cu promovarea pe Facebook sau reclamele pe Google, tot efortul de marketing al companiei fondate de Ben Francis a fost investit în online și în vânzarea exclusivă prin internet.

„Noi am fost printre primele business-uri din lume care au sponsorizat influeceri. De asemenea, am fost între primii care au mizat cu adevărat și au investit în social media”, își aduce aminte Ben Francis, citat de BBC. Pe perioada crizei economice provocate de coronavirus, Gymshark a crescut. Din mai 2018, compania are un birou în România.