Căutarea în Windows 10, defectă: ce faci când nu funcționează sau îți blochează sistemul

În Windows 10, Microsoft a pus accent pe un sistem avansat de căutare, care combină elemente offline și online. Din păcate, nu funcționează de fiecare dată.

În urmă cu câteva zile, am instalat un Windows 10 pe un laptop nou, de ultimă generație. I-am făcut toate actualizările și i-am instalat toate driverele, doar pentru a vedea că se blochează complet în momentul în care încerc să caut ceva. Am încercat o serie de tertipuri și artificii până am găsit un mecanism care să-mi pună computerul din nou pe picioare.

Prima soluție pe care merită să o ai în vedere implică dezactivarea componentei online din modulul de căutare din Windows. Oricum cauți cu browserul tău favorit, nu ai nevoie să o faci din bara de start, prin intermediul Microsoft Edge.

În acest scop, apasă pe Windows + R, tastează regedit și confirmă cu Enter. Din meniul din stânga, intră la HKEY_CURRENT_USER, fă click pe Software, deschide Microsoft și accesează Windows – CurrentVersion și fă un al click pe Search. În fereastra din dreapta, în câmp liber, fă click dreapta și optează pentru New – D-Word (32-Bit) Value. În noua fereastră, tastează BingSearchEnabled și confirmă cu Enter. În dreptul registrului creat de tine ar trebui să apară valoarea 0. Dacă în aceeași fereastră ai CortanaConsent, fă dublu click și tastează 0. Închide fereastra și repornește-ți PC-ul.

Dacă nu s-a rezolvat problema cu căutarea în Windows 10 după ce ai urmat pașii de mai sus, fă click pe Start și intră la Settings. Fă click din fereastra principală pe Update & Security, iar în partea stângă alege Troubleshot. În dreapta, fă click pe ”Find and fix other problems”. Alege Search and Indexing și Run the troubleshooter. Bifează prima opțiune – ”Can`t start a search or see results” și apasă pe Next. Urmează pașii afișați pe ecran, care variază în funcție de versiunea de Windows 10, prin apăsarea butonului Next. La final, ar trebui ca problema să fie rezolvată, fără nici măcar să fii nevoit să-ți repornești PC-ul.