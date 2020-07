Alternativa la Call of Duty Warzone și Fortnite poate fi testată gratuit: Hyper Scape de la Ubisoft

Ubisoft are în portofoliu unele dintre cele mai populare jocuri din toate timpurile, dar abia acum își încearcă norocul în genul battle royal cu Hyper Scape.

Ubisoft lucrează de mult timp la Hyper Scape, cea mai nouă alternativă la Call of Duty: Warzone și Fortnite sau PUBG. Până la ora actuală însă, nu putea fi testat decât prin intermediul unor invitații, într-un beta închis. Lucrurile s-au mai relaxat acum, iar dacă ai un PC cu o configurație decentă, îl poți experimenta gratuit.

Hyper Scape’s Open Beta is now available on PC!

Download for free on Uplay and prove your skills as a champion of the Hyper Scape.

— Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 12, 2020