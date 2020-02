Airbus MAVERIC: modelul futurist care va schimba călătoriile cu avionul

Airbus vrea să revoluționeze design-ul avioanelor și vine cu modelul MAVERIC în care aripile nu sunt structuri separate de corpul avionului.

Airbus vine cu un prototip de avion care ar putea revoluționa felul în care zburăm. MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) are o trăsătură interesantă: aripile sale nu sunt structuri separate de restul avionului, ci împreună au forma unui V. Astfel, interiorul cabinei este mult mai spațios pentru că nu este limitat la o structură în formă de tub.

Avionul Airbus MAVERIC nu se concentrează doar pe confortul pasagerilor din interior, ci are efecte benefice și asupra climei. Acesta ar consuma cu 20% mai puțin combustibil și, în același timp, ar avea o capacitate mai mare de pasageri. Astfel, emisiile de carbon din aer ar scădea semnificativ.

Cum arată prototipul Airbus MAVERIC și ce oferă acesta

În prezent, tehnologia se află doar la staidul de concept, însă compania face teste pentru a-l putea lansa ulterior pe piață.

Deși va mai dura ceva până vom știi dacă avionul va transporta pasageri, designerii Airbus au început deja să-și imagineze cum ar arăta experiența călătoriei pentru aceștia. Astfel, în locul celor două rânduri de scaune cu un culoar îngust care să le despartă, interiorul unei cabine de avion ar putea arăta cam așa:

Cea mai dificlă problemă de rezovlat ar fi cea legată de fereste. E posibil ca un avion de acest fel să nu aibă lumină naturală din exterior, ci ecrane interioare care să simuleze ferestrele.

Airbus afișează public MAVERIC abia acum, însă avionul a zburat deja în iunie anul trecut, în secret, la Toulouse. A prezentat acum conceptul în cadrul Singapore Air Show. Cu toate acestea, acesta nu este decât un model la scară, de unde și numele. Are doar 2 metri lungime și 3,2 metri lățime.

Alte teste urmează să fie făcute în al doilea trimestru al anului 2020. Rămâne de văzut dacă Airbus va reuși să sau nu revoluționeze zborurile comerciale.