Cea mai ciudată consecință a încălzirii globale: de ce decolează mai greu avioanele

Cercetătorii continuă să facă eforturi pentru a înțelege consecințele încălzirii globale, iar acestea sunt numeroase. Cel mai recent studiu atrage atenția asupra impactului pe care îl au temperaturile ridicate asupra decolării avioanelor.

În 2020, un avion are nevoie de o distanță mai lungă pentru a decola din cauza încălzirii globale. Implicit, consumă o cantitate mai mare de combustibil și contribuie la încălzirea globală. Studiul care a dus la această concluzie a fost realizat de o echipă de cercetători din Marea Britanie și Gregia, conform Press Association.

Problemele de decolare ale avioanelor, care nu existau până de curând, sunt provocate de aerul mai cald, schimbări dese de vânt, și nu numai. Acestea concluzii îngrijorătoare au fost publicate în ultimul număr al publicației Climatic Change. Stresul a devenit atât de mare pentru piloți, mai ales în cazul pistelor scurte, încât trebuie să-și reducă din încărcătură pentru a decola, un minus important pentru afacerea transportului aviatic.

În opinia realizatorilor studiului, dificultățile cauzate de încălzirea globală pentru avioane sunt doar la început. Pe viitor, companiile aeriene ar putea să fie nevoite să reducă numărul de pasageri sau să zboare spre mai puţine destinaţii.

„Studiul nostru este primul care îmbină măsurători ale temperaturii aerului şi ale vitezei vântului pentru a calcula impactul exact pe care aceşti parametri îi au asupra decolărilor”, a explicat profesorul Paul Williams, specialist în atmosferă de la Universitatea din Reading şi co-autor al acestui studiu.

„Reducerea numărului de pasageri va avea ca rezultat evident pierderi financiare pentru companiile aeriene. Reducerea cantităţii de combustibil din rezervoare reprezintă o modalitate alternativă de a scădea greutatea aparatului de zbor, dar acest lucru va limita semnificativ distanţa ce poate fi străbătută de avioane. O altă variantă ar fi să fie extinse pistele pentru a permite atingerea unor viteze mai mari de decolare, dar acest lucru ar însemna acoperirea unor paradisuri tropicale cu şi mai mult asfalt”, a adăugat el.

Punctual, pentru a trage concluziile de mai sus, echipa din spatele acestei analize a calculat distanţa necesară pentru decolare şi încărcătura maximă posibilă la decolare pentru două tipuri de avioane. Ei au descoperit că distanţa necesară pentru decolarea unui avion Airbus A320 a crescut în medie cu 2,7 metri pe an, în timp ce pentru Havilland DHC8-400 a crescut cu 1,4 metri pe an. În acelaşi timp, încărcătura maximă la decolare a unui Airbus A320 a scăzut în medie cu 0,12% pe an începând cu 1988, iar pentru DHC8-400 scăderea medie a fost de 0,02% pe an.