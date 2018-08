Competiția Dota care pune la bătaie milioane de dolari pentru gameri

Cea mai mare competiție de Dota 2 care are loc în fiecare an, The International, începe pe 15 august și 18 echipe se bat pentru premii de milioane de dolari.

The International este cea mai importantă competiție de Dota din lume și orice jucator profesionist ar vrea să-și pună mâinile pe trofeu și pe marele premiu.

Anulacesta premiul financiar pentru întreaga competiție este de peste 24 de milioane de dolari, iar echipa câștigătoare va pleca acasă cu nu mai puțin de 10,7 milioane de dolari. Turneul este organizat de Valve care pune la bătaie suma de 1,6 milioane de dolari, iar restul sumei este completat de jucători, fanii Dota 2 care prin achiziția unor pachete primesc la schimb diferite obiecte virtuale pentru a fi folosite în joc.

Astfel, comunitatea Dota 2 contribuie direct la premierea celor mai buni jucători.

Competiția are loc la Vancouver anul acesta, după ce primele șapte ediții s-au ținut în Seattle. Cele 18 echipe care s-au calificat la acest turneu au fost împărțite în două grupe. Primele patru din grupă avansează în competiție (upper braket), ultima clasată este eliminată, iar restul de patru avansează și ele în competiție dar participă în Lower Braket și trebuie să joace un singur meci eliminatoriu.

Cele opt echipe din Upper Braket se luptă între ele, iar cele care pierd mai au o șansă să revină învingând altă echipă din lower braket și tot așa până la finală. Finala va avea loc pe 25 august.

În competiția The International 2018 participă un singur român care joacă pentru o echipă din Brazilia. Aliwi Omar s-a născut și a crescut în România și în 2016 a ajuns în finala The International 2016 cu echipa Digital Chaos, dar a pierdut.

Totuși, echipa lui a plecat acasă cu o frumoasă sumă de 3,4 milioane de dolari. Acum, românul joacă pentru Pain Gaming, o organizație din Brazilia, dar șansele pentru câștigarea competiției sunt mici deoarece Pain Gaming nu este văzută ca o echipă bună.

Favorită la câștigarea trofeului este organizația rusească Virtus Pro care a dominat competițiile de Dota 2 din acest an. Totuși printre favoriți se numără și Team Liquid, deținătoarea trofeului de anul trecut, sau PSG.LGD, echipa chineză care a jucat din ce în ce mai bine la ultimele competiții.