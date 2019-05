Google a lansat cel mai bun telefon pe care nu-l poți cumpăra în România

Google se pricepe să creeze servicii digitale. Uneori cu succes, alteori cu un eșec răsunător. Acum, demonstrează că a înțeles cât de cât cum funcționează și piața de telefoane.

Când a fost lansat primul Nexus, am fost impresionat. Era un telefon cum Android avea nevoie. L-am avut. Apoi, am avut Nexus S și Galaxy Nexus, cel din urmă fiind un eșec răsunător din cauza unei autonomii proaste și unui procesor ineficient. Dar Nexus a fost o linie de produse la care Google a renunțat și-a înlocuit-o cu Pixel: telefoane asupra cărora are un control mult mai mare.

Când a fost lansat primul Google Pixel, l-am vrut. Părea acel telefon minimalist de care Android avea nevoie. Întrebam oameni care îl aveau cum e – erau încântați. Nu l-am cumpărat. Apoi, am vrut mai tare Pixel 2, era chiar mai bun, mai ajustat. Nu l-am cumpărat, am preferat iPhone. Până la urmă, a lansat Pixel 3 XL cu o crestătură imensă și Google a dat încă un semn că nu înțelege piața de telefoane.

În fine, a lansat Google Pixel 3a, care-i un Pixel 3 mai slab, ca performanțe, dar care păstrează poate cel mai important avantaj: camera foto.

Dacă n-ai urmărit parcursul Google pe seria Pixel până acum, un singur lucru s-a remarcat mereu: camera foto. Iar, odată cu Pixel 3 și modul Night Sight, Google i-a făcut pe alții să vadă în această companie a internetului un rival. Chiar și compania vrea rivali, pentru că și-a comparat performanța telefonului său cu cea a iPhone (care nu excelează în fotografie de noapte).

Ce a reușit Google a fost să folosească ceea ce știe mai bine: dezvoltarea software. Așa am ajuns la Pixel 3 care, cu o singură cameră, se descurcă admirabil. În rest, e un telefon mediocru pe care l-ai mai putea aprecia doar datorită sistemului de operare: cel mai nou Android, de fiecare dată.

Google Pixel 3a e ceea ce trebuie, adică o cameră foto de buzunar

Pixel 3a e disponibil în două versiuni: una clasică, una mare – numită XL (evident). Au în comun: Android 9 Pie, 4GB de memorie RAM, culorile, portul USB-C, procesorul Qualcomm Snapdragon 670 și aspectul. Le diferențiază: ecranul de 5,6 inci (Full HD+), respectiv 6 inci (Full HD+), ambele OLED cu raport de aspect diferit, și bateriile de 3.000 mAh, respectiv 3.700 mAh.

Camera e însă punctul forte. E aceeași de pe Pixel 3 – 12 megapixeli – cu același suport software bazat pe inteligență artificială. Și, sincer, asta era ce aveai nevoie de la un telefon Google. Unul-două lucruri pe care le face bine, pentru că altfel e tot un telefon mediocru.

Apoi, e vorba de preț. Google Pixel 3a costă (în SUA) 400 de dolari. Camera aceea înseamnă cam o treime din preț și pentru ea merită. Totodată, Google poartă un război cu ceilalți producători, dar pentru că nu l-a putut purta pe performanță și distribuție, îl poartă acum pe preț.

Pixel 3a n-are pretenții, nu promite revoluții, oferă o cameră foto bună, un Android nou de fiecare dată (cel puțin până când Google oprește suportul) și un design, de asemenea, fără pretenții și mofturi. E pe cât de banal ar putea fi un telefon de 400 de dolari și, spre deosebire de Pixel 3, nu mai poți spune că-i un pic prea scump.

Cel mai bun telefon Google nu e însă în România

Eu am scris toate lucrurile de mai sus cu o idee în minte: Google nu știe unde e România pe hartă. Iar asta-i realitatea pe care o vezi și-n screenshot-ul de mai sus. Pur și simplu compania se axează pe țările unde nu are multe bătăi de cap, în special SUA, unde îi e mai ușor să se remarce.

Sigur, Pixel 3a va ajunge în România la un preț de aproape 2.000 de lei, dar nu prin Google, ci prin terți. Oficial, nu îl vei putea cumpăra. Ceea ce-i păcat, că meritai o cameră foto bună pe un telefon.

Ce încearcă Google să facă acum cu Pixel 3a, așa cum prevăd eu, e să intre fix sub Samsung Galaxy S10e și iPhone Xr (pe piața nord-americană) și să aibă succes. Cele două menționate sunt mai scumpe, oferă un hardware mai bun (sau nu, în cazul iPhone) și sunt pe-o piață pe care tot mai mulți oameni își concentrează atenția: telefoane bune, de dimensiuni mici, care livrează la nivelul nevoilor tale.

Inițial, din toate zvonurile, am crezut că Pixel 3a va fi un telefon sub-mediocru, dat fiind că toate indiciile erau despre un telefon mai ieftin. Dar nu, e ieftin, e mediocru, însă îl salvează camera foto. Adică acolo unde toate chinezăriile eșuează cu o grație ieșită din comun.

P.S.: gândește-te doar că Google a livrat la 400 de dolari o performanța fotografică mai bună decât ce livrează OnePlus pe telefoanele sale mai scumpe. Iar OnePlus se laudă că ține prețul jos pentru tine, utilizatorul final.