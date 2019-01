Google a început reclamele anti-iPhone ca să promoveze Pixel 3

Google a început o campanie agresivă de promovare cu scopul încurajării achizițiilor de smartphone-uri Pixel 3. În acest scop, atacă posesorii de iPhone.

Samsung are o lungă istorie când vine vorba de reclame create cu scopul de a descuraja achizițiile de iPhone. În clipurile cu pricina, au fost criticate persoanele care au petrecut zile în șir la coadă pentru noile smartphone-uri ieșite din Cupertino și au fost criticați cei de la Apple pentru introducerea crestăturii la iPhone X. Eliminarea mufei de căști la iPhone 7 a fost un alt subiect de glumă.

Având în vedere că Samsung continuă să fie cel mai popular producător de mobile de pe mapamond, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că cei de la Google au împrumutat politica anti-iPhone pentru noua reclamă la Pixel 3. Spre deosebire de atacurile create de sud-coreeni de-a lungul anilor, gigantul din Mountain View a optat pentru lăudarea modului Night Shift, în contrast cu efectul blițului de la smartphone-urile Apple.

Ca referință, Night Shift este un mod de iluminare artificială a unei scene, fără bliț și fără zgomot de imagine, de care se bucură noile telefoane Google. În teorie, ai putea critica acele cadre pentru lipsă de autenticitate, deoarece îți arată într-o poză altceva decât ce vezi în fața ochilor. Pe de altă parte, există numeroase momente în care ți-ai dori funcția cu pricina.

În orice caz, pentru a lumina o scenă într-o manieră similară cu Night Shift de la Pixel 3, un posesor de iPhone are nevoie de bliț. După cum se poate vedea în reclama de mai sus, blițul nu generează de foarte multe ori niște rezultate impresionante.

În final, există numeroase motive pentru care ți-ai cumpăra un telefon Apple sau Google. Ține doar de tine să decizi dacă astfel de practici de marketing înclină balanța într-o direcție sau alta.

Night Sight on Google Pixel3 — pretty much speaks for itself ? #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq

— marvin chow (@theREALmarvin) January 27, 2019