Facebook ar fi de vină pentru conspirații, susține copilul unor anti-vacciniști

Un adolescent s-a trezit popular peste noapte după ce a decis să se vaccineze, în pofida credințelor părinților săi anti-vacciniști.

Tânărul Ethan Lindenberger, în vârstă de 18 ani, din Ohio, Statele Unite ale Americii, a trăit mulți ani fără să fie vaccinat, din cauza credinței mamei sale în conspirațiile cu vaccinuri. Astfel, Lindenberger a început să caute surse științifice, printre care și Centers for Disease Control and Prevention. Mai apoi, a postat pe Reddit, căutând sfaturi despre cum ar putea să se vaccineze. După ce a primit răspunsuri, a mers la Ohio Department of Health și a primit o serie de vaccinuri standard, printre care cele împotriva hepatitei A și B, a gripei și a virusului HPV.

Mama lui Lindenberger cum decizia fiului său de a se vaccina a fost precum „a scuipa pe ea” și a-i spune că nu știe nimic și că nu are încredere în ea. Tatăl său a fost mai împăcat cu ideea, din moment ce tânărul împlinise 18 ani. Între timp, lui Lindenberger îi este teamă pentru cei patru frați și surori mai mici, printre care și o fetiță de doi ani. „Mi se rupe inima că ar putea face pojar și [să moară]”, a zis el.

Între timp, Lindenberger a vorbit în fața Comisiei de Sănătate, Educație, Muncă și Pensii a Senatului din SUA, unde a subliniat cât de importante sunt sursele credibile. El a spus că miturile anti-vacciniste în care crede cu atâta tărie mama lui au fost promovate de social media. Femeia a căutat pe Facebook grupuri anti-vacciniste, în speranța că va găsit mai mulți oameni care să îi împărtășească perspectiva.

Tânărul a spus că Facebook și link-urile de la alte site-uri postate pe Facebook au fost singurele surse de informare a mamei sale cu privire la vaccinuri. „Am senzația că dacă mama mea nu ar fi interacționat cu acele informații și dacă nu ar fi fost copleșită de acele discuții și povești, s-ar fi schimbat totul probabil”, a subliniat el. „Întreaga mea familie ar fi putut să fie vaccinată”. Mai mult, când a fost întrebat de senatorul Johnny Isakson de unde se informează el cu privire la vaccinuri, Lindenberger a răspuns: „Nu de pe Facebook. De la CDC, World Health Organization, jurnale științifice și de asemenea de la informații citate de aceste organizații… surse acreditate”.