Digi dă telefoane cu zero lei. RCS-RDS face show de Black Friday

Grupul Digi | RCS-RDS a dat de Black Friday, pe 15 noiembrie, toate abonamentele la jumătate de preț. Apoi a venit cu telefoane ieftine și mai ai câteva zile în care să profiți de ofertă.

Digi | RCS-RDS propune mai multe telefoane pe care, în campania de Black Friday, le poți lua cu zero lei avans. Ca să profiți de oferta de acum, operatorul susține că trebuie să te portezi în rețea. Astfel, dai zero lei avans pe telefon, ai rate fără dobândă și poți beneficia de abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat.

Oferta Digi | RCS-RDS de Black Friday: telefoane la zero lei și abonamentul Optim Nelimitat

Cu abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat ai convorbiri nelimitate şi net mobil nelimitat în reţeaua 4G. Dacă iei mai mult de patru abonamente, dai doar trei euro pe lună. Iar dacă iei un singur abonament, costă cinci euro pe lună.

Ca telefoane, există Nokia 2.2 cu zero lei avans și 37 lei rată pe lună, Motorola E6 Plus cu 45 lei rata pe lună sau Samsung Galaxy A10 cu zero lei avans și 54 lei rata pe lună.

Dacă vrei un telefon mai bun, Digi | RCS-RDS oferă și Motorola One Vision cu 159 lei avans și 82 lei rata pe lună sau Samsung Galaxy A40 cu 149 lei avans și 75 lei rata pe lună.

Ar trebui să mai știi că telefoanele se contractează pe 24 de luni cu unul dintre abonamentele Digi Mobil Optim, cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero.

Ratele telefoanelor de la Digi | RCS-RDS includ contravaloarea telefonului mobil, fără alte costuri suplimentare și se acordă prin rate, direct în magazine sau online pe site-ul operatorului. Telefoanele cu zero lei avans se acordă clienţilor care achiziţionează un abonament Optim prin portarea numărului de telefon. Altfel, dacă te bate gândul să te muți la acest operator, măcar să te alegi și cu un cadou.

Toate detaliile le ai pe pagina dedicată.