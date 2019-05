Digi a făcut anunțul pentru milioane de români: ce telefoane dă cu zero lei?

Grupul Digi | RCS-RDS continuă seria ofertelor excelente și de data aceasta mai ai câteva zile să prinzi unele bune. Telefoane la zero lei și abonamente cu zeci de GB de internet sunt aici.

Orange și Vodafone se bat la vârful clasamentului operatorilor telecom din România, în timp ce soarta Telekom e incertă. În acest timp, Digi, singurul operator 100% românesc, vine cu oferte și reduceri. Pe listă sunt și telefoanele la zero lei avans, pe care le plătești la factură.

Mai mult, Digi | RCS-RDS promite, cu cea mai tare ofertă de până acum, convorbiri nelimitate în rețelele naționale, fixe sau mobile, dar și internet nelimitat în 4G. Aceste opțiuni sunt incluse în abonamentul Digi Optim Nelimitat. Oferta operatorului e valabilă doar până pe 31 mai și e disponibilă în magazine.

Ce trebuie să știi e că telefonul îl cumperi în rate, prin cele două sisteme disponibile: ING Acum și UniCredit Consumer Financing. Sunt 24 de rate egale, comisioane zero și se acordă pe loc în magazinele operatorului. Mai multe detalii ai pe site.

Ce telefoane iei cu zero lei avans de la Digi?

Cel mai ieftin telefon din oferta Digi de acum e un Maxcom MM721 cu avans zero și nouă lei pe lună. Dacă vrei un model mai clasic, cum ar fi unul de la Nokia, sigur poți găsi ceva bucurie cu modelul Nokia 3310 3G cu avans zero și 10 lei pe lună. Sigur, poți alege și un smartphone. E vorba de un Samsung Galaxy A40 cu zero lei avans și 54 de lei pe lună.

Astfel, plătești la factură costul telefonului, dar ai un model mai bun și mai nou. Totodată, te poți orienta spre un Huawei Mate 20 Lite cu avans zero și 62,5 lei pe lună. În fine, ai mai putea lua în calcul și un Nokia 7 Plus. Are un ecran generos de 6 inci Full HD+, o cameră duală de 12 MP, respectiv 13 MP, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.800 mAh.