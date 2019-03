De ce nu a funcționat Facebook prea bine în ultimele două zile

Poate ai observat și tu că Facebook, Messenger și Instagram nu au funcționat prea bine în ultimele două zile – există însă și o explicație.

Mai mulți utilizatori ale acestor platforme au realizat că acestea nu funcționează prea bine sau că nu mai pot intra pe conturi. Aceasta ar fi fost cea mai mare întrerupere experimentată până acum de giganții de social media, potrivit CNN. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, singura explicație fiind o schimbare de configurație a server-ului, anunțată printr-un tweet.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We’ve now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019